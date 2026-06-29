Khi thận suy yếu, trên da sẽ xuất hiện 6 dấu hiệu này: Hãy kiểm tra ngay

Vì sao bệnh thận lại gây ra các vấn đề trên da?

Theo bác sĩ da liễu Rinky Kapoor, chuyên gia tại The Esthetic Clinics (Ấn Độ), nhiều thay đổi trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang gặp vấn đề.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thận là lọc máu, loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận có vấn đề, quá trình này bị suy giảm, khiến các chất cặn bã tích tụ trong máu và dần ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có làn da.

Nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây kéo dài, bạn nên đi khám để kiểm tra chức năng thận.

1. Da khô bất thường

Da khô bất thường kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh thận (Ảnh minh họa).

Đây là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất ở người mắc bệnh thận. Theo bác sĩ Kapoor, khi chức năng thận suy giảm, các tuyến mồ hôi có thể hoạt động kém hiệu quả, khiến da trở nên khô ráp, bong vảy, thậm chí xuất hiện các mảng da giống vảy cá hoặc nứt nẻ. Những tổn thương này còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

2. Da sạm hoặc tăng sắc tố

Nếu nhận thấy da ngày càng sạm màu hoặc xuất hiện tình trạng tăng sắc tố mà không rõ nguyên nhân, đây cũng có thể là dấu hiệu đáng lưu ý. Bác sĩ Kapoor cho biết hiện tượng này xảy ra do máu không được lọc sạch, khiến các chất thải tích tụ trong cơ thể và làm thay đổi màu sắc của da.

3. Ngứa kéo dài, đặc biệt vào ban đêm

Ngứa da là triệu chứng rất phổ biến ở người mắc bệnh thận mạn tính.

“Cảm giác ngứa thường trở nên dữ dội hơn vào ban đêm, ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của người bệnh”, bác sĩ Kapoor cho biết.

4. Da có nhiều vết gãi, trầy xước

Khi cơn ngứa kéo dài, người bệnh thường gãi liên tục, dẫn đến xuất hiện nhiều vết xước hoặc nốt sần trên da. Theo bác sĩ Kapoor, nếu tình trạng này kéo dài mà không được xử lý, da có thể chảy máu, hình thành các vết loét và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

5. Màu da thay đổi bất thường

Sự tích tụ độc tố trong máu cũng có thể khiến màu da thay đổi rõ rệt. Theo chuyên gia, da có thể chuyển sang màu xám, vàng nhợt nhạt, sẫm màu hơn bình thường hoặc xuất hiện các đốm trắng. Một số người còn có tình trạng da dày lên, ngả vàng và nổi gồ ghề.

6. Phát ban trên da

Phát ban trên da (Ảnh minh họa).

Chất thải tích tụ dưới da không chỉ gây ngứa mà còn có thể tạo ra các nốt phát ban. Các ban đỏ này thường đi kèm cảm giác ngứa dữ dội và có thể nổi thành từng mảng hoặc kèm theo các nốt gồ trên bề mặt da.

Không phải mọi thay đổi trên da đều là do bệnh thận

Các chuyên gia lưu ý rằng những biểu hiện trên da không đồng nghĩa chắc chắn bạn mắc bệnh thận, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác hoặc do các vấn đề da liễu thông thường.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm các dấu hiệu như phù chân, tiểu bất thường, mệt mỏi hoặc tăng huyết áp, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng thận.

Bác sĩ Rinky Kapoor nhấn mạnh: “Những thay đổi trên da đôi khi là dấu hiệu sớm cho thấy thận đang hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, người bệnh không nên chỉ điều trị các triệu chứng ngoài da mà cần tìm nguyên nhân để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”.

Nguồn: Hindustan Times