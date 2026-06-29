Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý đề xuất quy định không cấp lại từ Bộ Công an

Bằng lái xe hay Giấy phép lái xe (GPLX) là chứng chỉ bắt buộc và là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ ai khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chính vì vậy, các thủ tục liên quan đến việc xin cấp lại hoặc đổi mới loại giấy tờ này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo Dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của Bộ Công an nêu rõ:

Điều 20. Cấp lại giấy phép lái xe

Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng mà bị mất, được đề nghị cấp lại giấy phép lái xe.

Không cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

Điều 21. Đổi giấy phép lái xe

Các trường hợp đổi giấy phép lái xe:

a) Người có giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

b) Người nước ngoài đã có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

c) Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với căn cước công dân hoặc căn cước thì cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong căn cước công dân hoặc căn cước;

d) Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn;

Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Để được cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cần thực hiện theo hồ sơ đổi giấy phép lái xe quy định hiện hành như sau:

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe, gồm:

a) Đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1);

c) Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

d) Các giấy tờ khác thể hiện thông tin quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.