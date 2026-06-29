Thu Cúc TCI – Tiên phong trong Công nghệ nội soi quan sát tế bào thời gian thực

Từ triệu chứng quen thuộc đến kết quả bất ngờ

Nhiều năm qua, chị L.A.X (42 tuổi, Hà Nội) thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu sau ăn. Các triệu chứng không quá nghiêm trọng nhưng kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Giống nhiều người, chị cho rằng đây chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường và không nghĩ mình thuộc nhóm nguy cơ cao.

Chiều 19/6/2026, chị X. nội soi dạ dày bằng công nghệ nội soi Endocyto 520x tại Bệnh viện Thu Cúc TCI trong khuôn khổ sự kiện hội thảo khoa học "Cập nhật công nghệ nội soi Endocyto từ Nhật Bản" do Thu Cúc TCI tổ chức. Kết quả nội soi cho thấy chị có tình trạng dị sản ruột dạ dày - một tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi chặt chẽ.

Điểm cần lưu ý là dị sản ruột dạ dày không nên được xem nhẹ như một thay đổi lành tính thông thường. Theo mô hình Correa về quá trình hình thành ung thư dạ dày, dị sản ruột là một giai đoạn quan trọng trong chuỗi tiến triển từ viêm dạ dày mạn tính, viêm teo niêm mạc đến loạn sản và ung thư. Dù không phải mọi trường hợp dị sản ruột đều chuyển thành ung thư, tổn thương này vẫn cần được theo dõi định kỳ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ, bởi nếu tiếp tục tiến triển âm thầm, nguy cơ ác tính hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau khi phát hiện vùng niêm mạc bất thường, các bác sĩ tiếp tục sử dụng nội soi Endocyto 520x để khảo sát chi tiết hơn đặc điểm tổn thương tới cấp độ tế bào. Với khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, ống nội soi ruột non (Chủng loại: SIF-H290S) hỗ trợ quan sát cấu trúc tuyến, hệ vi mạch và hình thái tế bào ngay trong quá trình nội soi. Đây là điểm vượt trội của công nghệ này so với nội soi truyền thống - vốn chỉ đánh giá các tổn thương cấp độ bề mặt niêm mạc. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở kết quả chẩn đoán, mà còn ở cách các bác sĩ tiếp cận tổn thương này. Thay vì chỉ quan sát bề mặt niêm mạc như nội soi thông thường, Endocyto 520x cho phép phóng đại hình ảnh tới mức có thể đánh giá cấu trúc tế bào ngay trong quá trình thăm khám.

Endocyto 520x cho phép phóng đại hình ảnh 520 lần, đánh giá cấu trúc tế bào (Ảnh: TCI)

Khi bác sĩ nhìn trực tiếp tế bào ngay khi nội soi tiêu hóa

Trong nhiều thập kỷ, nội soi được xem là công cụ quan trọng giúp phát hiện các tổn thương ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, với nội soi thông thường, khả năng đánh giá vẫn chủ yếu dựa trên hình ảnh bề mặt niêm mạc. Nhiều tổn thương tiền ung thư rất nhỏ, màu sắc tương tự niêm mạc bình thường và khó phân biệt. Kết quả là thực tế đã có tổn thương tiền ung thư đang âm thầm phát triển nhưng lại bị bỏ qua.

Ở trường hợp chị L.A.X., nội soi Endocyto 520x giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá chuyên sâu về vùng tổn thương. Nhờ khả năng phóng đại đến cấp độ tế bào, công nghệ này hỗ trợ quan sát rõ hơn đặc điểm vùng dị sản, xác định chính xác hơn khu vực cần sinh thiết và phát hiện các dấu hiệu bất thường có giá trị cảnh báo ngay trong quá trình nội soi. Đáng mừng là tại thời điểm khảo sát, hình ảnh Endocyto 520x chưa ghi nhận dấu hiệu gợi ý ung thư xâm lấn. Kết quả này giúp bác sĩ đưa ra kế hoạch theo dõi phù hợp cho người bệnh, đồng thời tư vấn các biện pháp kiểm soát yếu tố nguy cơ nhằm hạn chế tiến triển về lâu dài.

Tại hội thảo "Cập nhật công nghệ nội soi Endocyto từ Nhật Bản" do Thu Cúc TCI tổ chức trong hai ngày 19–20/6, TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, chuyên gia tiêu hóa tại Thu Cúc TCI – chia sẻ: "Công nghệ này cho phép bác sĩ quan sát và đánh giá tổn thương ở mức độ tế bào ngay trong quá trình nội soi, từ đó có thêm cơ sở nhận định tại chỗ về tính chất, mức độ tổn thương, giúp bác sĩ chủ động hơn trong định hướng chẩn đoán trước khi có kết quả mô bệnh học".

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên phát biểu tại hội thảo do TCI tổ chức (Ảnh: TCI)

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, PGS.TS.BS Masashi Misawa – Đại học Showa, Nhật Bản, chuyên gia tiên phong trong nghiên cứu Endocytoscopy – nhấn mạnh giá trị của công nghệ này trong nội soi tiêu hóa hiện đại. Theo ông, Endocyto cho phép bác sĩ tiếp cận hình ảnh tổn thương ở mức rất gần với mô học ngay trong khi nội soi, từ đó hỗ trợ đánh giá chính xác hơn bản chất vùng bất thường.

PGS.TS.BS Masashi Misawa tham dự hội thảo trong vai trò chuyên gia - người đặt nền móng cho nghiên cứu về Endocyto tại Nhật Bản (Ảnh: TCI)

Chủ động tầm soát để không bỏ lỡ cơ hội điều trị

Ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Vì vậy, nội soi tầm soát định kỳ, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm tổn thương và tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Trong nội soi tiêu hóa hiện đại, Endocyto 520x không chỉ hỗ trợ phát hiện bất thường mà còn giúp bác sĩ đánh giá tổn thương ở cấp độ tế bào ngay trong quá trình thăm khám. Công nghệ này góp phần nâng cao độ chính xác trong nhận diện, định vị và theo dõi các tổn thương tiền ung thư, ung thư đường tiêu hóa.

Là đơn vị ứng dụng Endocyto 520x tại Việt Nam, Thu Cúc TCI tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, cập nhật chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong nước, quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng nội soi chuyên sâu và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

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