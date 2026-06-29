Biển Đông khả năng sắp có áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng từ đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, trên vùng biển phía Đông Philippines có một vùng áp thấp, vị trí vào khoảng 10N-132E, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới .

Khoảng 1/7, áp thấp nhiệt đới có thể di chuyển vào Biển Đông với xác suất khoảng 70%.

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, từ đêm nay 28/6 đến ngày 30/6, Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng , thời gian mưa tập trung về đêm và sáng, vùng mưa tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, tổng lượng mưa từ 70-150mm. Tuy nhiên sẽ có những điểm mưa cục bộ to trên 300mm.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Từ 1-5/7, Bắc Bộ mưa dông trong khoảng đêm và sáng, lượng mưa dao động 50-100mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ trong những ngày tới cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi.

Tại Trung Bộ, giai đoạn từ 29-30/6, dải đất từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38°C. Từ 1-5/7, nắng nóng suy giảm ở các địa phương này.

Từ 28/6-5/7, cao nguyên Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, mực nước trên sông Thao xuất hiện dao động, trên một số sông tại tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên đang lên chậm, các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1. Trong đó, sông Trung tại trạm Hữu Lũng và thượng lưu sông Cầu tại trạm Cầu Sơn trên mức BĐ1.

Từ đêm nay đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.