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Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử

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Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử

Canada thắng kịch tính Nam Phi 1-0 rạng sáng 29/6, ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Rạng sáng ngày 29/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Canada đã chính thức giành tấm vé đầu tiên bước vào 1/8 tại World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nam Phi.

Màn đọ sức giữa Nam Phi và Canada tại Los Angeles cũng là trận đấu khai mạc cho vòng knock-out 32 đội của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong trận đấu căng thẳng, phải đến phút 90+2, Canada mới mở tỉ số. Eustaquio là người mang về bàn thắng cho Canada với cú sút ngay trước vòng cấm.

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 1.

Canada thắng 1-0 Nam Phi để giành quyền vào vòng 16 đội (Ảnh: BR Football)

Canada đi vào lịch sử

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội chủ nhà không được chơi trận đấu của mình trên lãnh thổ quốc gia. Bởi trận đấu vòng knock-out diễn ra trên sân Los Angeles, Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Canada thắng ở một trận thuộc vòng loại trực tiếp tại World Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc.

Loạt ảnh cảm xúc trái ngược sau trận đấu:

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 2.

Cầu thủ Canada hạnh phúc ăn mừng chiến thắng (Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 3.

(Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 4.

(Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 5.

(Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 6.

Cầu thủ Nam Phi thất vọng khi thua phút bù giờ (Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 7.

Họ tiếp tục lỡ cơ hội chinh phục World Cup 2026 (Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 8.

Cảm xúc buồn và thất vọng của các cầu thủ (Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 9.

Nam Phi chia tay World Cup 2026 với thành tích vào vòng 16 đội (Ảnh: BR Football)

Thắng 1-0 Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup, tạo điều chưa từng có trong lịch sử- Ảnh 10.

(Ảnh: BR Football)

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
canada, World Cup

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