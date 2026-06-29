Chính thức từ 1/7, chuyển khoản 19 khoản tiền không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định nhiều khoản tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng sẽ không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó có các khoản như kiều hối, tiền vay mượn, tiền hoàn trả, tiền hoàn tiền cùng nhiều khoản thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo VTV, Căn cứ các Điều 4, 8, 9 và 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế, từ ngày 1/7/2026 sẽ có 19 nhóm khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng không phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Từ tháng 7/2026 sẽ có 19 khoản tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN. (Ảnh minh hoạ)

- Tiền tự chuyển giữa các tài khoản đứng tên chính mình.

- Tiền nhận từ người thân, bạn bè để vay mượn, hỗ trợ hoặc giúp đỡ tài chính, do không được xác định là thu nhập chịu thuế.

- Tiền chuyển khoản phục vụ đáo hạn ngân hàng, vì không làm phát sinh thu nhập.

- Các khoản hoàn tiền như hoàn tiền hàng, hoàn tiền đặt cọc khi hủy đơn, trả lại tiền do hàng hóa bị lỗi hoặc thanh lý hợp đồng; đây không phải doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh.

- Tiền kiều hối do người thân ở nước ngoài gửi về.

- Tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

- Tiền cá nhân nhận hộ hoặc thu hộ (COD), sau đó chuyển trả theo ủy quyền, vì không phải khoản thu nhập thực tế.

- Tiền thu từ việc bán nhà, đất sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, sẽ không bị tính thuế thêm lần nữa.

- Tiền lương sau khi đã khấu trừ thuế chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân khác, với điều kiện chứng minh được nguồn tiền hợp pháp.

- Các khoản tiền bồi thường như bảo hiểm, tai nạn lao động hoặc bồi thường của Nhà nước.

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhà trọ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Trường hợp này không phải nộp thuế nhưng vẫn phải kê khai thuế định kỳ theo quy định.

- Thu nhập từ việc tự nuôi, tự trồng và bán sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

- Thu nhập từ tiền lương dưới 17 triệu đồng/tháng (đối với người không có người phụ thuộc), sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc.

- Tiền nhận từ các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cấp phép hoặc các khoản học bổng từ ngân sách nhà nước và chương trình khuyến học.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho những ngày nghỉ phép chưa sử dụng theo quy định.

- Thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được thương mại hóa theo quy định.

- Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình, dự án ODA không hoàn lại; cá nhân Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; và cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.