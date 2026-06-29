5 thói quen buổi sáng bác sĩ mong bệnh nhân bỏ càng sớm càng tốt

Theo bác sĩ David Weinstein, bác sĩ đa khoa thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang làm việc tại Brighton, nhiều người đang duy trì những thói quen buổi sáng tưởng như vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ông cho rằng nếu thay đổi những thói quen này bằng các lựa chọn lành mạnh hơn, số người phải đến gặp bác sĩ vì các vấn đề sức khỏe có thể sẽ giảm đáng kể.

1. Uống cà phê ngay sau khi thức dậy

Theo bác sĩ Weinstein, nhiều người có thói quen uống ngay một cốc cà phê vào buổi sáng. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể dễ mất nước và làm tăng nguy cơ đau đầu trong suốt cả ngày.

Thay vào đó, ông khuyên nên uống nước lọc ngay sau khi thức dậy để bù nước sau nhiều giờ ngủ qua đêm, rồi mới sử dụng các loại đồ uống chứa caffeine.

Ông nói: "Tôi rất muốn mọi người bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lớn. Sẽ có ít người phải đến gặp tôi vì đau đầu hơn. Đây là một thay đổi đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích."

2. Ăn ngũ cốc ăn sáng

Một thói quen khác mà vị bác sĩ cho rằng nên từ bỏ là ăn ngũ cốc chế biến sẵn vào bữa sáng.

Theo ông, dù nhiều sản phẩm được quảng cáo là giàu chất xơ và tốt cho sức khỏe, chúng thực chất lại chứa nhiều đường, khiến đường huyết tăng nhanh rồi nhanh chóng giảm xuống, làm bạn đói trở lại chỉ sau khoảng hai giờ.

Ông thậm chí cho biết: "Nếu là bác sĩ làm chính sách, tôi sẽ đánh thuế thật cao đối với ngũ cốc ăn sáng và dán cảnh báo kiểu bao thuốc lá lên hộp để mọi người biết chúng không lành mạnh đến mức nào."

Một thói quen khác mà vị bác sĩ cho rằng nên từ bỏ là ăn ngũ cốc chế biến sẵn vào bữa sáng.

Theo bác sĩ Weinstein, một bữa sáng tốt hơn là sữa chua Hy Lạp kết hợp với các loại quả mọng và hạt, giúp bổ sung nhiều protein cùng chất béo lành mạnh.

Ông cũng cho rằng cháo yến mạch tốt hơn ngũ cốc ăn sáng thông thường, nhưng những bữa ăn giàu protein vẫn là lựa chọn tối ưu hơn.

"Sữa chua, trái cây và một ít hạt – bạn chỉ cần cho tất cả vào bát. Thời gian chuẩn bị cũng chẳng khác gì việc đổ ngũ cốc và sữa."

3. Bỏ bữa sáng

Nhiều người vội vàng đi làm mà không ăn sáng. Theo bác sĩ Weinstein, điều này có thể khiến họ đói cồn cào vào khoảng 10–11 giờ sáng và dễ lựa chọn những món ăn nhiều đường hoặc nhiều chất béo chỉ vì tiện lợi hoặc thèm ăn.

Ông giải thích: "Khi đói, chúng ta thường đưa ra những quyết định không sáng suốt. Việc nhịn ăn buổi sáng chỉ phù hợp nếu bạn đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn lành mạnh sau đó, thay vì chạy ra tiệm bánh mua một chiếc bánh ngọt cỡ lớn."

4. Vừa thức dậy đã cầm điện thoại

Theo bác sĩ Weinstein, việc cầm điện thoại ngay sau khi mở mắt có thể khiến cơ thể tăng tiết cortisol – hormone liên quan đến căng thẳng và lo âu.

Ông thừa nhận: "Bản thân tôi cũng mắc thói quen này. Rất nhiều người với tay lấy điện thoại ngay khi thức dậy. Điều đó thật tệ. Bạn bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra email, đọc tin tức và lướt mạng xã hội, đồng nghĩa với việc khởi đầu bằng căng thẳng."

Theo bác sĩ Weinstein, việc cầm điện thoại ngay sau khi mở mắt có thể khiến cơ thể tăng tiết cortisol – hormone liên quan đến căng thẳng và lo âu.

Ông khuyến khích mọi người nên dùng đồng hồ báo thức truyền thống để có thể để điện thoại bên ngoài phòng ngủ vào ban đêm.

Trong 15 phút đầu tiên sau khi thức dậy, ông khuyên không nên động đến điện thoại. Thay vào đó, hãy thực hiện vài động tác kéo giãn nhẹ nhàng và nghĩ về một vài điều khiến bạn biết ơn để tạo tâm trạng tích cực cho cả ngày.

Ông nói thêm: "Cảm giác lo lắng và những tin tức tiêu cực ập đến ngay khi vừa thức dậy không phải cách cơ thể con người được thiết kế để bắt đầu một ngày mới. Chúng ta cần một sự khởi đầu nhẹ nhàng hơn, nếu không mức cortisol sẽ tăng quá sớm."

5. Từ giường ngủ đến ghế làm việc

Thói quen cuối cùng mà bác sĩ khuyên nên từ bỏ là đi thẳng từ giường ngủ đến bàn làm việc hoặc lên xe đi làm mà không hề vận động.

Ông khuyến nghị nên dành khoảng 15 phút vận động nhẹ, chẳng hạn như kéo giãn cơ hoặc đi bộ ngắn, tốt nhất là ngoài trời.

Theo ông, điều này giúp cải thiện tâm trạng, tăng năng lượng và chuẩn bị tốt hơn cho một ngày làm việc.

"Chỉ cần 15 phút vận động cũng giúp đầu óc minh mẫn hơn, cải thiện tâm trạng và tăng năng lượng. Việc đi từ giường ngủ thẳng đến ghế làm việc là một thói quen độc hại nhưng lại đang dần trở thành điều bình thường."



