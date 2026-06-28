Cảnh báo: 10 hành vi vốn tưởng vô hại nhưng hại vô cùng, chắc chắn ai cũng từng làm trong đời

Sự thật là những sở thích "tiện tay" của chúng ta có sức tàn phá khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ một hành động nhỏ trong lúc giặt giũ, nấu nướng hay dọn dẹp hằng ngày cũng có thể kích hoạt mầm mống ung thư hoặc các chứng bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Hãy kiểm tra ngay danh sách dưới đây xem bạn có đang vô tình rước bệnh vào người mỗi ngày hay không:

1. Để đồ lót qua đêm mới giặt

Thói quen gom đồ lót nhiều ngày mới giặt để tiết kiệm thời gian là sai lầm của không ít người. Đồ lót là nơi tích tụ nhiều mồ hôi và vi khuẩn. Nếu để qua đêm trong môi trường nhà tắm nóng ẩm, chúng sẽ biến thành môi trường lý tưởng cho các mầm bệnh sinh sôi. Dù sau đó có giặt sạch, vi khuẩn cứng đầu vẫn có thể sót lại.

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Ngược lại, việc giặt đồ lót bằng tay nhưng không xả kỹ cũng rất nguy hại. Bác sĩ sản phụ khoa Zhang Yuqin (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, cặn chất tẩy rửa còn sót lại do vắt không kiệt sẽ trực tiếp làm tổn thương, gây kích ứng vùng kín. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên giặt ngay trong ngày và thay mới toàn bộ quần lót từ 3 đến 6 tháng một lần.

2. Không vệ sinh điện thoại

Điện thoại di động là vật bất ly thân của hầu hết mọi người nhưng lại ít khi được làm sạch. Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy bề mặt màn hình điện thoại chứa lượng vi khuẩn cao gấp 7 lần so với bệ ngồi bồn cầu.

Đặc biệt, bác sĩ Wang Ying (Tứ Xuyên, Trung Quốc) cho biết, những chiếc ốp điện thoại bằng chất liệu bao da càng là môi trường trú ẩn lý tưởng cho các loại virus, vi khuẩn bám dính. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên lau chùi và khử trùng điện thoại thường xuyên bằng cồn y tế để cắt đứt đường lây truyền mầm bệnh.

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3. Đậy nắp máy giặt ngay sau khi dùng

Vì sợ bụi bẩn lọt vào bên trong, nhiều người có thói quen sập nắp máy giặt ngay khi vừa lấy quần áo ra. Hành vi này vô tình giữ lại toàn bộ hơi ẩm bên trong lồng giặt, biến nơi đây thành "nhà kính" cho nấm mốc phát triển.

Theo bác sĩ Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc), sau khi giặt xong, bạn bắt buộc phải mở nắp máy giặt từ 30 phút đến một tiếng để hơi nước tiêu tan hoàn toàn. Khi lòng máy đã khô ráo hoàn toàn, lúc đó bạn mới nên đóng nắp lại để tránh bụi.

4. Gấp chăn ngay sau khi thức dậy

Một chiếc giường gọn gàng ngay khi vừa mở mắt hóa ra lại không tốt cho sức khỏe. Khi ngủ, cơ thể chúng ta tiết ra rất nhiều mồ hôi và hơi ấm thấm vào chăn. Nếu gấp chăn lại ngay, lượng hơi ẩm này bị khóa chặt bên trong, tạo môi trường hoàn hảo cho mạt bụi và nấm mốc sinh sản.

Bác sĩ Tan Dunci khuyên bạn nên giũ qua và lật ngược mặt chăn lại để độ ẩm bay hơi tự nhiên. Đồng thời, hãy duy trì việc giặt giũ ga gối từ một đến hai lần mỗi tuần để bảo vệ hệ hô hấp.

5. Tắm quá kỹ và quá lâu

Tắm rửa là tốt, nhưng tắm quá lâu lại là câu chuyện khác, đặc biệt với những ai sở hữu làn da khô. Bác sĩ da liễu Cai Yishan (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, việc ngâm mình hoặc đứng dưới vòi hoa sen quá 30 phút sẽ làm bong tróc lớp dầu tự nhiên, phá hủy hoàn toàn hàng rào bảo vệ da.

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Thời gian tắm lý tưởng chỉ nên gói gọn trong vòng 10 phút. Bạn chỉ cần tập trung làm sạch kỹ các vùng dễ bám bẩn như nách, háng, cổ, sau tai và lòng bàn chân. Hãy nhớ rằng, có 5 bộ phận nếu chà xát quá sạch sẽ rất dễ sinh bệnh là mặt, tai, lỗ mũi, rốn và âm đạo.

6. Sử dụng thực phẩm bị mốc một phần

Vì tiếc của, nhiều người, nhất là người lớn tuổi thường dùng dao gọt bỏ phần hoa quả, bánh mì bị mốc rồi ăn tiếp phần lành lặn còn lại. Thực tế, bác sĩ chuyên khoa ung thư Xu Gang (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết, khi mắt thường nhìn thấy một góc bị hỏng nghĩa là các sợi nấm mốc và độc tố đã lan sâu vào toàn bộ thực phẩm.

Đáng sợ nhất là aflatoxin, một loại độc tố vi nấm có khả năng chịu nhiệt cao, không bị tiêu diệt khi nấu chín và là tác nhân trực tiếp gây ung thư gan. Thức ăn mốc cũng chứa cytotoxin gây ngộ độc và phá hủy hệ tiêu hóa cực kỳ nguy hiểm.

7. Đũa và nồi dùng lâu ngày không thay

Theo bác sĩ ung bướu Liu Yufei, (Giang Tô, Trung Quốc), đũa ăn, đặc biệt là đũa gỗ, sau một thời gian sử dụng sẽ xuất hiện các vết xước nhỏ. Đây là nơi thức ăn và nước rửa chén bám lại, sinh ra nấm mốc, đổi màu và có vị chua nếu bảo quản trong tủ bếp ẩm thấp.

Tương tự, các loại nồi chảo chống dính một khi đã bong tróc, lộ ra lớp kim loại bạc bên trong thì cần phải vứt bỏ ngay. Bác sĩ Tan Dunci cảnh báo, nấu nướng ở nhiệt độ cao bằng dụng cụ hỏng sẽ khiến thức ăn bị nhiễm tạp chất kim loại, tích tụ lâu ngày gây ngộ độc cho cơ thể.

8. Ngâm nước để rã đông thịt

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Khi nằm trong ngăn đá, vi khuẩn trong thịt chỉ bị ức chế chứ không hề chết đi. Việc ngâm trực tiếp miếng thịt vào chậu nước để rã đông thường mất cả tiếng đồng hồ. Ở môi trường ẩm ướt và nhiệt độ phòng, vi khuẩn sẽ thức tỉnh và nhân bản với tốc độ chóng mặt.

Chưa kể, ngâm nước khiến các chất dinh dưỡng như protein hòa tan, axit amin và vitamin nhóm B bị thất thoát ra ngoài. Việc dùng nước ấm trên 60 độ C để rã đông nhanh còn tệ hơn, khiến bên ngoài thịt bị chín tái, bên trong đóng đá, làm hao hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Cách tốt nhất là bạn nên chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát từ tối hôm trước.

9. Bọc thức ăn bằng khăn giấy hoặc giấy báo

Nhiều người có thói quen dùng khăn giấy ăn để lót hoặc bọc đồ ăn chín vì nghĩ nó sạch. Tuy nhiên, bác sĩ Wang Ying cảnh báo, khăn giấy thông thường luôn chứa một lượng chất tẩy trắng và chất phát quang nhất định. Khi tiếp xúc với thức ăn nóng, các hóa chất này sẽ nóng chảy và thấm ngược vào thực phẩm.

Nguy hại hơn là việc dùng giấy báo, giấy in cũ để gói đồ ăn như ở các hàng quán vỉa hè. Mực in trên báo có hàm lượng chì rất cao, dễ gây nhiễm độc kim loại nặng và mất vệ sinh do giấy đã qua tay rất nhiều người trong quá trình vận chuyển.

10. Không rửa tay sau khi đi xe buýt, tàu xe...

Bác sĩ Cai Yishan nhắc nhở tay vịn trên xe buýt, tàu điện là nơi hàng trăm, hàng nghìn người chạm vào mỗi ngày, tích tụ đủ loại mồ hôi, nước bọt từ những cú ho, hắt hơi và bụi bẩn đường phố.

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Nếu xuống xe và vô tình dùng bàn tay đó để bốc thức ăn, dụi mắt hay chạm lên mặt, bạn đang tự mở cửa cho các dịch bệnh truyền nhiễm tấn công cơ thể. Hãy luôn mang theo một chai nước rửa tay khô hoặc rửa tay bằng xà phòng ngay khi kết thúc chuyến đi.

Tổng hợp