Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6.000 con gà chết nghi do mất điện, chủ đăng bài lên mạng xã hội nhờ "giải cứu", lý do phát hiện muộn

| | Sống

Chủ trang trại cho biết bản thân không phát hiện sớm sự cố là do điện sinh hoạt tại khu vực nhà ở vẫn hoạt động bình thường.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nghẹn ngào khi chứng kiến hàng nghìn con gà chết la liệt. Sau đó, gia đình đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm người thu mua với giá rẻ, hy vọng vớt vát chút tiền. Những thông tin xung quanh sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận.

Thông tin trên Dân Trí, anh Nguyễn Phúc Thắng (trú thôn Trung, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), cho biết sự việc xảy ra vào 14h30 ngày 24/6. Thời điểm đó, vợ chồng anh phát hiện 6.000 con gà đang khoẻ mạnh bất ngờ chết la liệt tại trang trại của gia đình. Theo lời anh Thắng, nguyên nhân nghi do sự cố về điện khiến hệ thống quạt thông gió và làm mát ngừng hoạt động. Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế khiến hai vợ chồng anh Thắng mất ăn, mất ngủ. Cũng theo lời kể của anh Thắng trên Dân Trí, mỗi con gà nặng 2kg, giá 150.000 đồng, ước tính, 6.000 gà chết, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Dân Việt, anh Thắng cho hay điều khiến gia đình không phát hiện sớm sự cố là do điện sinh hoạt tại khu vực nhà ở vẫn hoạt động bình thường, trong khi đó ở khu vực chuồng trại sử dụng điện ba pha. Ông Thắng cũng cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, cách khu vực chăn nuôi khoảng 200m có công nhân ngành điện đang thực hiện sửa chữa.

Liên quan tới vụ việc trên, ông Nguyễn Danh Sỹ, Trưởng thôn Trung đã xác nhận trên Dân Việt. Theo ông Sỹ, sau khi nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Thúc Thắng, ông đã trực tiếp nắm bắt tình hình và báo cáo cơ quan chuyên môn xuống hiện trường làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa các bên, gia đình ông Thắng cho rằng sự cố điện đã ảnh hưởng đến hoạt động của trang trại, dẫn đến thiệt hại đối với đàn gà và đề nghị đơn vị điện lực xem xét trách nhiệm, hỗ trợ bồi thường.

Được biết, cơ quan chuyên môn địa phương đã ghi nhận toàn bộ nội dung làm việc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Hiện nguyên nhân dẫn đến việc khoảng 6.000 con gà chết hàng loạt vẫn chưa được cơ quan chuyên môn kết luận.

Mất điện đặt 3 thứ này vào tủ lạnh, vừa cứu nguy cho thực phẩm vừa giúp tiết kiệm hoá đơn điện

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải ảnh AI, đây là SVĐ World Cup 2026 đang hot rần rần vì có view "triệu đô" quá đẹp và hùng vĩ

Không phải ảnh AI, đây là SVĐ World Cup 2026 đang hot rần rần vì có view "triệu đô" quá đẹp và hùng vĩ Nổi bật

1 trường ĐH tăng 240 bậc trên BXH quốc tế trong 1 năm, lọt top 5 trường hàng đầu châu Á tại Việt Nam, thu hút 6.000 sinh viên từ hơn 40 quốc gia

1 trường ĐH tăng 240 bậc trên BXH quốc tế trong 1 năm, lọt top 5 trường hàng đầu châu Á tại Việt Nam, thu hút 6.000 sinh viên từ hơn 40 quốc gia Nổi bật

Tin vui: Từ 26/6/2026, sinh viên theo 111 ngành học này có thể được nhận 37-55 triệu đồng/năm

Tin vui: Từ 26/6/2026, sinh viên theo 111 ngành học này có thể được nhận 37-55 triệu đồng/năm

21:30 , 28/06/2026
Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

21:18 , 28/06/2026
Người giỏi giữ tình cảm không nhắn "ăn chưa", "đang làm gì đấy" mà thường nhắn 3 kiểu tin này: Tưởng đơn giản mà khiến đối phương nhớ mãi

Người giỏi giữ tình cảm không nhắn "ăn chưa", "đang làm gì đấy" mà thường nhắn 3 kiểu tin này: Tưởng đơn giản mà khiến đối phương nhớ mãi

20:50 , 28/06/2026
Y tá 80 tuổi vẫn trực cấp cứu sau 55 năm làm nghề

Y tá 80 tuổi vẫn trực cấp cứu sau 55 năm làm nghề

20:33 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên