6.000 con gà chết nghi do mất điện, chủ đăng bài lên mạng xã hội nhờ "giải cứu", lý do phát hiện muộn

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nghẹn ngào khi chứng kiến hàng nghìn con gà chết la liệt. Sau đó, gia đình đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm người thu mua với giá rẻ, hy vọng vớt vát chút tiền. Những thông tin xung quanh sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận.

Thông tin trên Dân Trí, anh Nguyễn Phúc Thắng (trú thôn Trung, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), cho biết sự việc xảy ra vào 14h30 ngày 24/6. Thời điểm đó, vợ chồng anh phát hiện 6.000 con gà đang khoẻ mạnh bất ngờ chết la liệt tại trang trại của gia đình. Theo lời anh Thắng, nguyên nhân nghi do sự cố về điện khiến hệ thống quạt thông gió và làm mát ngừng hoạt động. Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế khiến hai vợ chồng anh Thắng mất ăn, mất ngủ. Cũng theo lời kể của anh Thắng trên Dân Trí, mỗi con gà nặng 2kg, giá 150.000 đồng, ước tính, 6.000 gà chết, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Dân Việt, anh Thắng cho hay điều khiến gia đình không phát hiện sớm sự cố là do điện sinh hoạt tại khu vực nhà ở vẫn hoạt động bình thường, trong khi đó ở khu vực chuồng trại sử dụng điện ba pha. Ông Thắng cũng cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, cách khu vực chăn nuôi khoảng 200m có công nhân ngành điện đang thực hiện sửa chữa.

Liên quan tới vụ việc trên, ông Nguyễn Danh Sỹ, Trưởng thôn Trung đã xác nhận trên Dân Việt. Theo ông Sỹ, sau khi nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Thúc Thắng, ông đã trực tiếp nắm bắt tình hình và báo cáo cơ quan chuyên môn xuống hiện trường làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa các bên, gia đình ông Thắng cho rằng sự cố điện đã ảnh hưởng đến hoạt động của trang trại, dẫn đến thiệt hại đối với đàn gà và đề nghị đơn vị điện lực xem xét trách nhiệm, hỗ trợ bồi thường.

Được biết, cơ quan chuyên môn địa phương đã ghi nhận toàn bộ nội dung làm việc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Hiện nguyên nhân dẫn đến việc khoảng 6.000 con gà chết hàng loạt vẫn chưa được cơ quan chuyên môn kết luận.