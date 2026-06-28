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Y tá 80 tuổi vẫn trực cấp cứu sau 55 năm làm nghề

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Dù được nghỉ hưu từ năm 2010, thế nhưng bà Iva Hills vẫn cống hiến cho công việc suốt nhiều năm qua nhờ bí quyết cực đơn giản để luôn vui khỏe.

Cụ bà Iva Hills (80 tuổi) đang làm y tá tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Pilgrim ở Lincolnshire, Vương quốc Anh . Sau 55 năm làm nghề, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho công việc chăm sóc sức khỏe.

Bà cho biết phần thưởng lớn nhất của mình đơn giản là được giúp đỡ mọi người mỗi ngày, ngay cả trong những ngày áp lực nhất của công việc.

Bà Hills nói: "Công việc nào cũng vậy sẽ có ngày thuận lợi, ngày khó khăn, có người đồng tình và có người phản đối. Thế nhưng điều quan trọng là hãy nhìn vào những mặt tốt đẹp và luôn giữ tinh thần tích cực".

Theo thông tin từ Tổ chức Dịch vụ Y tế United Lincolnshire, bà Hills tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại Praha vào năm 1963. Tuy nhiên, khi chuyển sang Anh sinh sống, bà được biết bằng cấp của mình không được công nhận tại đây.

Không nản chí, bà bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Boston ở Anh, rồi từng bước học lại và hoàn thành chương trình đào tạo y tá một lần nữa.

Nhớ lại những ngày đầu tiên đến với Bệnh viện Pilgrim vào thập niên 1970, bà kể: "Tôi vẫn nhớ khi đó xung quanh chỉ toàn bùn đất và các công nhân xây dựng. Chúng tôi thực sự chứng kiến bệnh viện này xây lên từ những viên gạch đầu tiên".

Y tá 80 tuổi vẫn trực cấp cứu sau 55 năm làm nghề- Ảnh 1.

Iva Hills là một trong những nữ y tá cao tuổi nhất nước Anh.

Kể từ đó, bà Hills làm việc tại nhiều bệnh viện và chuyên khoa khác nhau, trong đó 10 năm đảm nhiệm vai trò y tá trưởng khoa và y tá trưởng bệnh viện - các vị trí quản lý cấp cao trong ngành điều dưỡng.

Dù nghỉ hưu vào năm 2010, bà vẫn tiếp tục nhận các ca trực suốt những năm qua, xuất phát từ niềm đam mê thuần túy dành cho công việc.

"Tôi rất may mắn khi có sức khỏe tốt, dẻo dai và tràn đầy năng lượng. Hãy tận hưởng cuộc sống và luôn lạc quan đó chính là bí quyết để vui khỏe khi tuổi già", nữ y tá cao tuổi bật mí.

Suốt sự nghiệp của mình, bà Hills cũng chứng kiến y học thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ.

Bà nhận định bệnh nhân thường dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Vì vậy nếu y tá vui vẻ và hỗ trợ vực dậy tinh thần, bệnh nhân sẽ suy nghĩ tích cực hơn, từ đó có thêm ý chí để mau chóng bình phục và trở về nhà.

Trên hành trình cống hiến đó, bà Hills đã gặp gỡ nhiều đồng nghiệp thân thiết, trong đó có Phó Giám đốc Điều dưỡng Jamie Hodgkins. Hai người quen nhau khi Hodgkins còn là một học viên điều dưỡng và nộp đơn ứng tuyển làm nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Hodgkins nhận xét: "Con đường sự nghiệp của chúng tôi thường xuyên giao nhau trong suốt những năm qua, và bà luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Bà Hills là hiện thân của sự thấu hiểu và lòng nhân ái, luôn nhận được sự kính trọng từ mọi người. Bà luôn đứng về phía bệnh nhân và hội tụ mọi phẩm chất mà một người y tá cần có".

Dù ở tuổi cao ngoài giờ làm việc, bà Hills cố gắng tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Bà cũng tìm đến các sở thích cá nhân để giữ cuộc sống cân bằng.

Bà thừa nhận bản thân vẫn muốn tiếp tục làm việc chừng nào bệnh viện còn cho phép: " Tôi sẽ tiếp tục công việc này lâu nhất có thể, miễn là còn được phép làm".

Theo Hoàng Hà/VTC News

VTC News

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