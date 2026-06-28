Sếp nhà người ta: Tăng ca 1 hôm cho nghỉ bù 2 ngày, cách phản hồi khi nhân viên ốm được dân mạng chấm 100 điểm

Mới đây trên cộng đồng Reddit, tâm sự của một nam nhân viên hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đã khiến cả cõi mạng rần rần. Giữa hàng loạt bài đăng than thở về áp lực chốn công sở, về deadlines hay trạng thái kiệt sức, bài đăng của người này giống như một điểm sáng, ai đọc xong cũng thấy ấm lòng.

Theo chia sẻ từ chính chủ, anh không chỉ gặp được một người sếp biết ghi nhận nỗ lực của nhân viên mà được tạo điều kiện “ngoài mong đợi” khi phải nhập viện vì sỏi thận.

“Sếp tôi trông rất đáng sợ nhưng đó lại là người tình cảm nhất mà tôi từng gặp”

Mở đầu bài đăng, nam nhân viên cho biết vị giám đốc - cũng là sếp của anh, vốn nổi tiếng là người nghiêm nghị. Ông thậm chí còn hiếm khi cười với nhân viên nên ban đầu khi mới vào làm, anh và không ít đồng nghiệp khác cảm thấy căng thẳng khi phải làm việc trực tiếp với vị sếp này.

"Giám đốc của tôi có khí chất khiến mọi người đều… muốn tránh xa. Ông ấy nghiêm khắc đến mức chúng tôi còn đùa với nhau nếu sếp cười với mình thì có nghĩa là mình đã hoàn thành rất xuất sắc công việc rồi đấy, chứ đừng kỳ vọng sếp nói lời khen ra thành tiếng. Mà trên thực tế, cũng chưa có ai trong nhóm tôi được sếp tặng cho 1 nụ cười, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - Anh viết.

Tuy nhiên, 2 trải nghiệm gần đây khiến anh thay đổi hoàn toàn cảm nhận về sếp.

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Lần đầu tiên, anh cùng cả nhóm phải tăng ca liên tục để xử lý một dự án phát sinh. Sau khi công việc hoàn tất, vị giám đốc chủ động nhắn tin cảm ơn từng người 1, đồng thời chủ động cho phép mọi người nghỉ làm vào thứ Hai và thứ Ba để hồi phục sức khỏe. Dù nam nhân viên cho biết mình vẫn muốn đi làm vì coi đây là cơ hội học hỏi quý giá, vị giám đốc vẫn kiên quyết bắt anh phải ở nhà.

Lần thứ 2 cách đây cũng chưa lâu, nam nhân viên cho biết anh không may phải nhập viện vì sỏi thận. Vì trước đó đã dùng gần hết số ngày nghỉ phép cho một chuyến du lịch dài ngày, anh gần như không còn ngày nghỉ. Biết được tình hình, vị giám đốc lập tức nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và dặn anh tập trung nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe. Đến tối cùng ngày, vị sếp tiếp tục gửi thêm một tin nhắn khiến chính chủ cũng bất ngờ.

"Nếu cậu cần thêm thời gian để nghỉ ngơi, tôi có thể chuyển 2 ngày nghỉ phép của tôi cho cậu. Hãy gửi email nếu cậu cảm thấy cần hỗ trợ" - Nam nhân viên thuật lại tin nhắn của sếp.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, anh viết rằng mình thực sự cảm động vì không nghĩ một người ở vị trí lãnh đạo lại có thể quan tâm đến cấp dưới theo cách rất chân thành như vậy. Thời điểm đó sức khỏe của anh đã khá hơn nên vẫn quyết định tiếp tục làm việc, nhưng sự quan tâm của sếp là điều khiến anh thực sự bất ngờ. Trong suốt hơn 7 năm đi làm, anh chưa từng gặp người sếp nào có tâm như vậy.

Cộng đồng mạng thi nhau “xin vía”

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng rất nhiều bình luận. Không ít người thừa nhận sau khi đọc xong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Muốn được làm nhân viên của vị sếp trong câu chuyện.

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Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình nhất cho rằng, điều quyết định trải nghiệm đi làm của mỗi người không hẳn là quy mô hay danh tiếng của doanh nghiệp, mà là người quản lý trực tiếp.

“Tâm trạng, mức độ nhiệt huyết của nhân viên phụ thuộc rất nhiều vào quản lý trực tiếp. Nếu mà tôi có 1 điều ước thì khả năng tôi sẽ ước được làm nhân viên của vị sếp này” - Một người bình luận.

Nhiều người cũng chia sẻ họ từng may mắn gặp những người sếp sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhân viên, hướng dẫn tận tình hoặc luôn ưu tiên sức khỏe của cấp dưới thay vì chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc.

Một Redditor khác thì kể rằng đội nhóm cũ của mình giống như một gia đình nhỏ, nơi các anh chị đi trước luôn kiên nhẫn chỉ dẫn nhân viên mới và không tiếc lời ghi nhận mỗi khi ai đó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo người này, chính sự tôn trọng từ cấp trên khiến mọi người sẵn sàng cố gắng nhiều hơn, chứ không phải vì áp lực hay nỗi sợ bị khiển trách.

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, không ít cư dân mạng cũng nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ thực tế hơn. Họ cho rằng ngay trong cùng một doanh nghiệp, trải nghiệm của nhân viên có thể rất khác nhau tùy vào từng phòng ban và người quản lý.

"Người ta thường nói nhân viên nghỉ việc vì sếp chứ không phải vì công ty. Đọc câu chuyện này thì thấy điều ngược lại cũng đúng: Chỉ cần gặp đúng người lãnh đạo, một nơi làm việc áp lực vẫn có thể trở thành môi trường đáng để gắn bó" - Một tài khoản bình luận.

Câu chuyện khép lại bằng một thông điệp nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng: Một người sếp giỏi không chỉ là người giao việc hay đánh giá hiệu suất, mà còn là người biết quan tâm đến nhân viên đúng lúc. Đôi khi, chỉ một tin nhắn hỏi thăm hay một lời động viên chân thành cũng đủ để khiến người đi làm cảm thấy những nỗ lực của mình được nhìn thấy và trân trọng.

(Nguồn: The Economic Times)