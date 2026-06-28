WHO cảnh báo hơn 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa vận động đủ: Chuyên gia chỉ ra "thủ phạm" quen thuộc

Sáng 28/6, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, thu hút hàng nghìn người dân tham gia đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

Tham dự chương trình có TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, các sở, ngành của TP Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống , Herbalife Việt Nam cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện Trung ương và 20 đội thi đến từ các câu lạc bộ thể thao, dinh dưỡng trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết việc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 diễn ra đúng Ngày Gia đình Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa thông điệp "khỏe từ mỗi cá nhân, đến mỗi gia đình và toàn xã hội".

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh từ bệnh truyền nhiễm sang bệnh không lây nhiễm, việc củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu cần lấy gia đình làm nền tảng. Tuy nhiên, những nỗ lực của ngành y tế sẽ khó đạt hiệu quả nếu mỗi người dân chưa chủ động phòng bệnh bằng lối sống khoa học.

Dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Thứ trưởng cho biết Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động cao nhất thế giới. Hơn 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, trong đó tỷ lệ ở nữ là 91% và ở nam là 82%.

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, muối và chất béo bão hòa đang làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì và rối loạn chuyển hóa.

"Nếu không có các biện pháp can thiệp quyết liệt ngay từ bây giờ, sự suy giảm thể lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong hai đến ba thập kỷ tới, đồng thời tạo ra gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và nền kinh tế", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khuyến nghị người dân học theo triết lý dưỡng sinh của Đại danh y Tuệ Tĩnh và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: "Thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình", tức giữ tâm trí ổn định, sống điều độ, ăn uống hợp lý và duy trì rèn luyện thể chất để phòng bệnh hiệu quả.

Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống , Trưởng Ban Tổ chức, hiện nay nhiều người dân vẫn bị cuốn theo các trào lưu "chữa lành" phản khoa học, chế độ ăn kiêng cực đoan hay quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng trên mạng xã hội. Không ít trường hợp đã phải nhập viện do áp dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe thiếu căn cứ khoa học.

Ông cho biết với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống đã liên tục thực hiện nhiều tuyến bài điều tra, góp phần phanh phui các cơ sở chữa bệnh tự phát, các hành vi trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của người bệnh. Vì vậy, việc truyền thông kiến thức y tế chính thống cần được thực hiện thường xuyên, trực quan và gần gũi hơn với người dân.

"Chúng tôi mong mỗi người tham dự chương trình sẽ mang những kiến thức được chia sẻ từ lãnh đạo ngành y tế, các chuyên gia, bác sĩ về với gia đình mình, thay vì tin theo các hội nhóm 'chữa lành' trên mạng xã hội", nhà báo Trần Tuấn Linh nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức bố trí 10 gian tư vấn miễn phí với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giúp người dân được đo các chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cá nhân và gia đình.

Tiếp nối dấu ấn của những mùa trước, chương trình còn quy tụ 20 đội thi được lựa chọn từ hàng trăm đội đăng ký. Các đội tranh tài ở hai nội dung vận động và kiến thức, với những màn biểu diễn zumba, aerobic, thể dục nhịp điệu cùng phần thi trắc nghiệm tương tác về dinh dưỡng và sức khỏe.

Kết thúc chương trình, Ban Giám khảo đã trao các giải thưởng cho những đội thi xuất sắc. Giải Nhất thuộc về đội TH true dance đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội.