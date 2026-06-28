Nữ hoàng trái cây Việt giá 3 triệu/kg khiến khách Hàn lùng sục, làm ông hoàng Kpop mê điên đảo theo

Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, từ lâu được xem là "thiên đường trái cây nhiệt đới" với vô số loại quả nổi tiếng như xoài, dừa, sầu riêng, vải, nhãn, dưa hấu,... Trong khi đó, do điều kiện khí hậu, Hàn Quốc gần như không thể trồng được những loại trái cây này. Vì vậy, mỗi khi có dịp du lịch đến Việt Nam hay các nước Đông Nam Á, nhiều du khách Hàn Quốc đều tranh thủ thưởng thức trái cây địa phương bởi hương vị tươi ngon và giá thành rẻ hơn rất nhiều so với ở quê nhà.

Ngoài những cái tên quen thuộc như xoài hay sầu riêng, măng cụt cũng là loại quả khiến không ít du khách nước ngoài "mê mẩn". Tuy nhiên, trái với độ nổi tiếng tại Đông Nam Á, măng cụt lại chưa thực sự phổ biến ở Hàn Quốc. Mới đây, chủ đề trên diễn đàn Theqoo với nội dung "Loại quả được mệnh danh là nữ hoàng trái cây nhiệt đới nhưng không nổi ở Hàn Quốc" đã thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm, và đáp án chính là măng cụt.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cho biết măng cụt là loại quả "ngon ở một đẳng cấp khác", nhưng giá bán tại Hàn Quốc quá cao nên khó tiếp cận. Không ít người chia sẻ rằng nếu có dịp đến Đông Nam Á thì nhất định phải ăn măng cụt tươi vì hương vị hoàn toàn khác so với loại được nhập khẩu.

"Nó ngon điên đảo mà cũng đắt khiếp luôn", "Măng cụt ở một đẳng cấp khác hẳn", "Đến Đông Nam Á nhất định phải ăn loại quả này", "Măng cụt nhập vào Hàn phải qua xử lý nhiệt nên hương vị không còn như bản gốc", "Mỗi lần sang Đông Nam Á là mình ăn liên tục", "Ngọt thơm hơn cả đào, thịt mềm, vỏ dễ bóc",... là những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Không chỉ người Hàn, nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng đồng ý rằng măng cụt ngon nhất khi được ăn ngay tại nơi trồng. "Loại quả này phải ăn tươi mới cảm nhận hết vị ngọt thanh đặc trưng", "Ở Việt Nam măng cụt cũng thuộc nhóm trái cây khá đắt và mua còn hên xui vì dễ gặp quả hỏng", "Đừng nói ở Hàn, ngay ở Việt Nam ăn 1 kg cũng đã tốn kha khá tiền", hay "Măng cụt đúng là out trình, vị chua ngọt cân bằng hoàn hảo"... là những chia sẻ thu hút nhiều lượt tương tác.

Thậm chí, có người còn nhắc lại câu chuyện người hâm mộ Việt từng mua măng cụt gửi sang Hàn Quốc tặng nhóm Super Junior sau khi các thành viên thưởng thức và đặc biệt yêu thích loại quả này trong chuyến đến Việt Nam.

Fan Việt từng mua măng cụt ửi sang Hàn Quốc tặng nhóm Super Junior sau khi các thành viên thưởng thức và đặc biệt yêu thích loại quả này trong chuyến đến Việt Nam

"Nữ hoàng trái cây" của vùng nhiệt đới

Măng cụt có nguồn gốc từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tại Việt Nam, loại cây này được trồng chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ và một số khu vực Tây Nguyên. Nhờ hương vị chua ngọt thanh mát đặc trưng, thịt quả trắng mềm, vỏ dày dễ bảo quản và vận chuyển, măng cụt từ lâu đã được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loại trái cây", thường được ví von sánh đôi với sầu riêng - "Vua của các loại trái cây".

Không chỉ có giá trị thương phẩm cao, măng cụt còn được đánh giá là loại cây ăn trái mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đây là cây lâu năm, phải mất hơn 10 năm mới bắt đầu cho thu hoạch nên diện tích trồng không dễ mở rộng, khiến nguồn cung luôn ở mức hạn chế.

Măng cụt từ lâu đã được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loại trái cây"

Không chỉ ngon, măng cụt còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng

Bên cạnh hương vị hấp dẫn, măng cụt còn chứa nhiều vitamin C, mangan, chất xơ và đặc biệt là xanthone - hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy xanthone có thể hỗ trợ chống viêm, chống lão hóa, góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng ghi nhận chiết xuất từ măng cụt có thể giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng chất xơ cùng vitamin C dồi dào. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để khẳng định đầy đủ những lợi ích này.

Bên cạnh hương vị hấp dẫn, măng cụt còn rất tốt cho sức khoẻ

Từ đặc sản địa phương đến "ngôi sao" được du khách quốc tế săn lùng

Những năm gần đây, măng cụt ngày càng được biết đến rộng rãi trên các diễn đàn ẩm thực quốc tế. Nhiều du khách nước ngoài coi đây là một trong những loại trái cây nhất định phải thử khi đến Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, sức hút của măng cụt cũng từng tạo nên những "cơn sốt". Năm 2023, món gỏi gà măng cụt nổi tiếng của Bình Dương bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến măng cụt xanh liên tục khan hàng. Có thời điểm, măng cụt xanh đã tách vỏ được bán với giá 400.000-500.000 đồng/kg.

Năm 2023, món gỏi gà măng cụt bất ngờ viral trên mạng xã hội, khiến măng cụt xanh liên tục khan hàng.

Không chỉ trong nước, nhu cầu của người Việt ở nước ngoài cũng rất lớn. Tại Mỹ, măng cụt xanh từng được rao bán với giá hơn 120 USD/kg (tương đương gần 3 triệu đồng).

Hiện nay, cùng với sầu riêng, xoài hay dừa, măng cụt đang dần trở thành một trong những loại trái cây được du khách quốc tế quan tâm nhất khi đến Việt Nam. Không chỉ bởi danh xưng "Nữ hoàng trái cây", loại quả này còn mang hương vị đặc trưng khó tìm thấy ở những quốc gia ngoài vùng nhiệt đới. Chính vì vậy, nhiều du khách xem việc thưởng thức măng cụt tươi ngay tại vườn hoặc trong mùa thu hoạch là trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ khi khám phá Việt Nam.