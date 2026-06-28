Lộ kết quả của triệu phú thi đại học 30 lần

Chiều ngày 25/6 vừa qua, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) chính thức mở hệ thống tra cứu điểm thi đại học (Gaokao) năm 2026. Sự chú ý của dư luận nhanh chóng đổ dồn vào bảng điểm của một thí sinh đặc biệt tên Lương Thực (59 tuổi), người được mệnh danh là "huyền thoại thi đại học" của Trung Quốc khi năm 2026 là lần thứ 30 ông "lều chõng" đi thi. Trái ngược với kỳ vọng to lớn trước đó, kết quả nhận về đã khiến người đàn ông đứng tuổi này không khỏi bàng hoàng và thất vọng.

Cụ thể, tổng điểm thi khối khoa học xã hội năm nay của ông Lương Thực chỉ đạt 423 trên tổng điểm 750. Trong đó, điểm số các môn thành phần lần lượt là Ngữ văn 97 điểm, Tiếng Anh 94 điểm, Toán 75 điểm, Chính trị 61 điểm, Lịch sử 54 điểm và Sinh học vỏn vẹn 42 điểm. Theo công bố từ Cục Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng đại học hệ chính quy khối khoa học xã hội năm 2026 là 455 điểm. Như vậy, người đàn ông này còn thiếu tới 32 điểm mới chạm tới mức điểm sàn tối thiểu này.

Ông Lương Thực lộ rõ vẻ u sầu và thất vọng ngay sau khi hệ thống công bố số điểm thi đại học lần thứ 30 của mình không đạt mức sàn

Khi biết kết quả, ông Lương Thực lộ rõ vẻ xuống tinh thần, đôi lông mày nhíu chặt và liên tục thở dài trước ống kính truyền thông. Đặc biệt, lúc nhìn thấy điểm môn Sinh học thấp một cách vô lý, ông đã tức giận đập mạnh tay xuống ghế. Trước kỳ thi, người đàn ông này từng tự tin tuyên bố với phong độ hiện tại thì dù có làm bài bừa cũng phải được 550 điểm, đồng thời đặt mục tiêu chắc chắn vượt qua mốc 500 điểm.

Việc trượt khỏi làn ranh đại học chính quy khiến ông cảm thấy toàn bộ nỗ lực của mình bị phủ nhận hoàn toàn. Ông chia sẻ bản thân luôn bước vào phòng thi với tâm thế của một người chiến thắng, nhưng kết quả thực tế lại luôn là một cái tát đau đớn.

30 năm kiên trì của triệu phú tự thân và giấc mơ giảng đường dang dở

Câu chuyện đi thi đại học của ông Lương Thực bắt đầu từ năm 1983 khi ông mới 16 tuổi. Sau 3 lần thi trượt liên tiếp, ông nghe theo lời khuyên của cha mẹ để đi học trường nghề nhưng nhanh chóng bỏ học vì không chịu nổi tiếng ồn của máy móc. Để mưu sinh, ông từng làm đủ nghề từ bán quần áo, tủ lạnh, tivi cho đến đồ cơ khí, trước khi mở một nhà máy kinh doanh vật liệu xây dựng thành công.

Dù đã trở thành một triệu phú tự thân sở hữu khối tài sản hàng triệu nhân dân tệ, con trai cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài, ông Lương Thực vẫn đau đáu một giấc mơ cháy bỏng là phải đỗ vào trường đại học danh giá, đặc biệt là Đại học Tứ Xuyên, để được công nhận là một người có trí thức.

Bất chấp việc đã là một triệu phú tự thân sở hữu khối tài sản lớn, người đàn ông 59 tuổi vẫn miệt mài lều chõng đi thi suốt hơn 3 thập kỷ chỉ để hoàn thành giấc mơ giảng đường

Từ năm 2010 đến năm 2022, ông liên tục tham gia kỳ thi Gaokao suốt 13 năm không sót một lần nào. Thành tích tốt nhất của ông là vào năm 2018 với 469 điểm, mức điểm đã vượt qua điểm sàn đại học thời điểm đó, nhưng ông quyết định từ bỏ quyền làm hồ sơ vì điểm số chưa đủ để vào học ngành Toán của Đại học Tứ Xuyên mà ông nhắm tới.

Sau nhiều năm thất bại ở khối tự nhiên, từ năm 2022, ông quyết định chuyển sang thi khối xã hội để hy vọng dễ lấy điểm hơn nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Thậm chí trong kỳ thi diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua, ông còn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn khi nhớ nhầm thời gian làm bài môn Lịch sử, dẫn đến việc phải nộp bài sớm trong sự uất ức.

Khi được hỏi về kế hoạch cho năm tới, người đàn ông 59 tuổi thừa nhận tâm trí mình hiện tại đang rất rối bời và chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Một mặt, ông lo ngại việc tiếp tục ôn thi sẽ xung đột nghiêm trọng với công việc và cuộc sống cá nhân, mặt khác, vợ ông vốn đã không ủng hộ việc ông năm nào cũng đi thi. Bản thân ông trước đó cũng từng tuyên bố lần thứ 30 này sẽ là lần cuối cùng, nếu sang năm lại tiếp tục ghi danh, ông sợ cộng đồng mạng sẽ chỉ trích mình là người nuốt lời.

Dù vậy, ông Lương Thực vẫn ngậm ngùi trải lòng rằng trong suốt hành trình 30 năm theo đuổi kỳ thi đại học, sự cay đắng và đau khổ mà ông nếm trải luôn lớn hơn niềm vui, nhưng ông vẫn luôn tin rằng mình xứng đáng được một lần bước chân vào giảng đường đại học chính quy.

Theo QQ