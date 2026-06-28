Người đàn ông qua đời sau 2 tháng phát hiện ung thư, vợ xót xa: "Tôi nhắc mãi mà ông ấy không chịu làm 1 việc"

Sau khi ông Chu (60 tuổi, Trung Quốc) qua đời, nhiều người hàng xóm vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong mắt họ, ông là hình mẫu của một người sống khoa học và quan tâm đến sức khỏe.

Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông gần như diễn ra theo một lịch trình cố định. Mỗi sáng, ông đều đi bộ khoảng 7.000 bước, uống đủ nước, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, không hút thuốc, không uống đồ uống có cồn.

Chính vì vậy, khi ông bắt đầu xuất hiện cảm giác đau âm ỉ vùng bụng trên sau bữa ăn cách đây khoảng nửa năm, cả gia đình đều không nghĩ đó có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng. Ông Chu cũng luôn có niềm tin rằng duy trì lối sống lành mạnh có thể miễn nhiễm với bệnh tật.

"Anh đi khám thử xem?", vợ ông từng nhiều lần khuyên. Tuy nhiên, ông chỉ cười và cho rằng đó là biểu hiện khó chịu thông thường của hệ tiêu hóa hoặc do vận động nhiều.

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Theo lời người thân, cảm giác đau không quá dữ dội. Mỗi lần nghỉ ngơi một lúc, triệu chứng lại giảm bớt nên ông càng không để tâm.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi cân nặng của ông giảm nhanh bất thường. Trong khoảng một tháng, ông sụt từ 63 kg xuống còn 56 kg, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Lo lắng trước tình trạng này, gia đình quyết định đưa ông đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy ông mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, khối u đã di căn tới gan. Chỉ hai tháng sau khi được chẩn đoán, ông qua đời.

Nhắc lại quãng thời gian đó, người vợ không giấu được sự tiếc nuối: "Tôi cứ nghĩ ông ấy sống điều độ như vậy thì sẽ ít nguy cơ bệnh tật. Nếu biết những cơn đau đó không đơn giản, có lẽ tôi đã kiên quyết đưa ông ấy đi khám sớm hơn”.

Lối sống lành mạnh không đồng nghĩa với miễn nhiễm ung thư

Các chuyên gia cho biết, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thường xuyên, không hút thuốc và hạn chế rượu bia giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính cũng như một số loại ung thư. Tuy nhiên, không có biện pháp nào có thể bảo đảm phòng ngừa hoàn toàn ung thư tuyến tụy.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Ung bướu Kimmel Johns Hopkins (Mỹ), khi tính toán trên 32 loại ung thư thì chỉ 29% nguyên nhân ung thư do yếu tố môi trường, còn lại 66% là do lỗi sao chép các ADN ngẫu nhiên và 5% do đột biến di truyền.

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Ung thư tuyến tụy được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất do triệu chứng giai đoạn đầu thường dễ bị bỏ qua. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển hoặc di căn. Các yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận bao gồm tuổi cao, hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường, viêm tụy mạn tính và tiền sử gia đình mắc bệnh.

Theo các bác sĩ, đau vùng bụng trên là một trong những triệu chứng thường gặp của ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, cảm giác đau thường âm ỉ, không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Ngoài đau bụng kéo dài, người bệnh cũng cần lưu ý những dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, đầy bụng kéo dài, đau lan ra sau lưng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu… Khi các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu bất thường, mọi người nên đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự theo dõi tại nhà.

Trường hợp của ông Chu không cho thấy việc đi bộ mỗi ngày hay uống đủ nước là nguyên nhân gây ung thư tuyến tụy. Ngược lại, đây vẫn là những thói quen có lợi cho sức khỏe nếu được duy trì hợp lý.

Điều các bác sĩ muốn nhấn mạnh là không nên để cảm giác "mình vẫn khỏe" khiến bản thân chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể. Việc đi khám định kỳ, quan sát dấu hiệu bất thường của cơ thể để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp mở rộng cơ hội điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Theo Toutiao