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Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan đăng ký thường trú, tạm trú tới 12 triệu đồng từ 1/7

| | Sống

Nhiều hành vi vi phạm cư trú tại Hà Nội sẽ bị tăng tiền phạt từ 1/7 tới đây.

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND nhằm siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý dân cư trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú đã được điều chỉnh tăng mạnh so với khung quy định chung tại Nghị quyết số 282/2025/NĐ-CP.

Siết chặt quản lý lưu trú tại các cơ sở kinh doanh và nhà tập thể

Một trong những điểm đáng chú ý trong quy định mới là việc phân loại và áp mức phạt rất cao đối với các cơ sở không thực hiện thông báo lưu trú:

Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan đăng ký thường trú, tạm trú tới 12 triệu đồng từ 1/7- Ảnh 1.

Phạt nặng hành vi trục lợi, cản trở quyền cư ủtrú và kiểm tra hành chính

Nhằm chấm dứt tình trạng đăng ký hộ khẩu "ảo" hoặc cố tình trốn tránh nghĩa vụ, Nghị quyết mới áp dụng mức phạt kịch khung từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với các hành vi:

Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan đăng ký thường trú, tạm trú tới 12 triệu đồng từ 1/7- Ảnh 2.

Cảnh báo các vi phạm về giấy tờ cư trú: Phạt đến 6 triệu đồng

Các hành vi xâm phạm, làm sai lệch hoặc sử dụng sai mục đích giấy tờ cư trú cũng chịu chế tài nghiêm khắc với mức phạt đồng loạt từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Cụ thể bao gồm:

Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan đăng ký thường trú, tạm trú tới 12 triệu đồng từ 1/7- Ảnh 3.

Người dân lưu ý: Bên cạnh các hành vi cố tình vi phạm nêu trên, những trường hợp công dân đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng "quên" không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định cũng sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Việc tăng nặng các mức hình phạt này thể hiện quyết tâm của TP. Hà Nội trong việc minh bạch hóa dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn cho công tác an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công dân cần chủ động tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành đúng các quy định về đăng ký, quản lý cư trú để tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc.

Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan đăng ký thường trú, tạm trú tới 12 triệu đồng từ 1/7 - Ảnh 4.Người lao động mắc bệnh dài ngày được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày?

Từ thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực, hàng triệu người lao động sẽ được hưởng thêm ngày trợ cấp ốm đau, đặc biệt với người mắc bệnh nặng

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

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