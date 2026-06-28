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Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

| | Sống

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Khoảng 11h ngày 27/6/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21B, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 30M-370.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29RM-060.xx có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng xe.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác sau đó bám theo, liên tục sử dụng loa phát tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe. Đến khu vực đường 427, người điều khiển phương tiện mới chấp hành hiệu lệnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.C.P (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội).

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Lực lượng CSGT cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế, kết quả đều âm tính.

phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Căn cứ các hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.C.P, đồng thời là chủ phương tiện, về các lỗi gồm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Với các hành vi trên, tổng mức xử phạt đối với tài xế là 67 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và buộc chủ xe khôi phục kích thước thùng xe đúng theo quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

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Theo Hương Trà

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