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Tài xế taxi bị khách đánh tới tấp vào mặt phải mở cửa tháo chạy kêu cứu

| | Sống

Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) đang phối hợp làm rõ vụ việc nam tài xế taxi bị khách đánh tới tấp vào mặt, phải mở cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu.

Ngày 22-6, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một tài xế taxi bị hành khách có hành vi hành hung, đánh tới tấp vào mặt khi đang chở khách trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông (áo đỏ) ghì cổ đánh tới tấp tài xế taxi. Ảnh cắt từ clip

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ 45 phút ngày 21-6, trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nội dung clip cho thấy trong quá trình di chuyển, vị khách mặc áo đỏ đã nói gì với nam tài xế taxi, sau đó xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến lời qua tiếng lại. Bất ngờ, nam hành khách đã liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt và người của tài xế.

Lúc này, có tiếng người phụ nữ kêu khóc bên ngoài. Tuy nhiên, vị khách mặc áo đỏ vẫn đấm tới tấp vào mặt tài xế, buộc người này phải mở cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nam tài xế, Công an phường Hoa Lư đã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Hương Trà

Người lao động

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