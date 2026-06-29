Người phụ nữ ngoài 30 tuổi máu trắng như sữa sau khi uống 4 cốc nước "vạn người mê" trong 1 ngày

"Một cốc không được thì 2 cốc, hai cốc không được thì 3 cốc"... Đó là suy nghĩ sai lầm đã đẩy cô Yang sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào thẳng phòng cấp cứu sau khi uống liền lúc 4 cốc trà sữa lớn và nhiều đường chỉ trong một ngày.

Suýt mất mạng vì thói quen uống trà sữa thay nước lọc

Cô Yang nam nay 39 tuổi, là một nhân viên văn phòng và một người có niềm đam mê đặc biệt với trà sữa trân châu. Việc uống một cốc mỗi ngày từ lâu đã là thói quen bình thường để cô giải tỏa áp lực công việc. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây khi chạy dự án mới, cô đã tăng tần suất lên 3 đến 4 cốc mỗi ngày, tăng thêm độ ngọt và gần như sử dụng loại nước này để thay thế hoàn toàn cho nước lọc hằng ngày.

Cô Yang là người cực kỳ mê trà sữa, gần như uống mỗi ngày (Ảnh minh họa)

Hậu quả của việc dung nạp quá nhiều đường và chất béo đã xuất hiện ngay sau đó. Cơ thể cô bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo đầu tiên bằng những cơn đau dai dẳng ở vùng bụng trên. Cô Yang nghĩ đó chỉ là chứng rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc do mình đnag căng thẳng quá mức nên đã cố chịu đựng trong 2 ngày.

Đến buổi sáng ngày thứ 3, cơn đau bụng đột nhiên trở nên dữ dội hơn như dao cứa, khiến cô không thể nằm thẳng, kèm theo cảm giác buồn nôn, đầy hơi và suy nhược toàn thân. Gia đình đã lập tức đưa cô đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Longgang (Thâm Quyến, Trung Quốc).

Máu đặc quánh và trắng như sữa do mỡ máu tăng vọt

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân khiến toàn bộ ê-kíp y bác sĩ phải bàng hoàng. Chỉ số triglyceride, tức là mỡ máu của cô Yang đã tăng vọt lên mức 201,55 mmol/L, cao gấp 118 lần giới hạn trên của mức bình thường. Đường huyết của bệnh nhân cũng tăng vọt lên gần 30 mmol/L, khiến ketone trong nước tiểu dương tính.

Máu của cô Yang có lượng mỡ gấp 118 lần giới hạn bình thường (Ảnh từ BV)

Đặc biệt, khi tiến hành rút máu để xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện dòng máu của người phụ nữ này không còn màu đỏ tươi mà đã chuyển sang màu trắng đục và đặc quánh như sữa. Đây là hiện tượng máu dưỡng chấp cực kỳ nguy hiểm, xảy ra khi nồng độ chất béo lơ lửng trong hệ tuần hoàn vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Tình trạng mỡ máu cực đoan này đã ngay lập tức kích hoạt căn bệnh viêm tụy cấp nặng.

Trưởng khoa Hồi sức tích cực (ICU) Yang Wendian giải thích: " Khi lượng triglyceride trong máu vượt quá ngưỡng an toàn, các enzyme trong tuyến tụy sẽ phân giải chúng thành một lượng lớn axit béo tự do. Các axit béo này hoạt động như những quả bom thu nhỏ, trực tiếp phá hủy tế bào tuyến tụy, kích hoạt bất thường các enzyme và khiến cơ quan này tự hoại tử, tự tiêu hóa chính mình. Hậu quả là tuyến tụy bị sưng nề, chảy máu, dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát và suy đa tạng".

Để tránh nhầm lẫn với đau bụng thông thường, Trưởng khoa Yang Wendian đưa ra 4 dấu hiệu viêm tụy cấp điển hình cần đặc biệt lưu ý như:

- Đau bụng trên đột ngột, dữ dội, kéo dài như dao cắt và có xu hướng lan ra sau lưng hoặc thắt lưng.

- Buồn nôn và nôn mửa liên tục, điều đáng nói là cơn đau bụng không hề thuyên giảm sau khi nôn.

- Bụng chướng to kèm theo sốt cao, tim đập nhanh, vã mồ hôi lạnh và chóng mặt.

- Cơ thể có biểu hiện mất nước nghiêm trọng như khô miệng và tiểu rất í t.

Bên cạnh tổn thương tụy, bệnh nhân đồng thời rơi vào trạng thái nhiễm toan ceton do tiểu đường và hạ canxi máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

3 lần thay huyết tương để lọc sạch máu béo

"Do lượng mỡ trong máu quá đặc, các loại thuốc hạ lipid thông thường không thể phát huy tác dụng kịp thời. Bệnh nhân được áp dụng các biện pháp nhịn ăn, giảm áp đường tiêu hóa, ức chế axit nhưng tình trạng vẫn tiếp tục xấu đi. Trước nguy cơ hoại tử tụy và sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt và áp dụng phương pháp thay huyết tương cấp cứu tại giường", Trưởng khoa Yang Wendian kể lại.

Hệ thống máy lọc chuyên dụng đã rút toàn bộ lượng máu trắng như sữa chứa đầy chất béo và độc tố của cô Yang ra ngoài để lọc bỏ, sau đó bù lại bằng lượng huyết tương khỏe mạnh.

Sau 3 lần "lọc mỡ", thay thế huyết tương thì máu của cô Yang mới trở lại gần như bình thường (Ảnh từ BV)

Sau 3 lần lọc máu liên tục kết hợp điều trị toàn diện, chỉ số mỡ máu của cô Yang mới giảm nhanh chóng, lượng đường huyết ổn định và bảo vệ thành công chức năng của các cơ quan nội tạng. Cô đã may mắn thoát khỏi cửa tử, được chuyển về phòng bệnh thường và xuất viện thuận lợi.

Khuyến cáo kiểm soát lượng đường và chất béo dung nạp hằng ngày

Theo Trưởng khoa Yang Wendian, bản chất trà sữa không nguy hại nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Việc nuông chiều khẩu vị bằng cách tăng tối đa độ ngọt, thêm quá nhiều topping béo và uống liền lúc nhiều ly lớn mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các biến cố sức khỏe nghiêm trọng giống như cô Yang.

Tiêu thụ lượng đường tinh luyện vượt quá giới hạn 25g hằng ngày kết hợp với các axit béo chuyển hóa từ các loại kem béo thực vật sẽ gây áp lực cực lớn lên hệ chuyển hóa, âm thầm đẩy chỉ số triglyceride tăng cao mà không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Chưa kể, cô còn rất lười vận động, thường ngồi lì nhiều tiếng một chỗ khi ở văn phòng.

Đặc biệt, Trưởng khoa Yang Wendian tuyệt đối không được uống trà sữa hay các loại nước ngọt khác mỗi ngày và không dùng để thay thế cho nước lọc. Khi gọi món, bạn nên chủ động chọn mức giảm đường, hạn chế các loại topping và ưu tiên sữa tươi thay vì kem thực vật. Để giải khát hằng ngày, nước lọc là tốt nhất sau đó đến trà loãng hoặc nước chanh giúp cơ thể thanh lọc độc tố và bảo vệ hệ thống mạch máu luôn khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: HQtime, Jfdaily