11 lời khuyên về sống tối giản mà tôi ước mình biết sớm hơn, để không mất gần 2 năm loay hoay và kiệt sức

Hai năm trước, tôi bắt đầu hành trình tối giản với rất nhiều nhiệt huyết. Tôi dọn tủ quần áo, thanh lý đồ dùng, hạn chế mua sắm và đặt mục tiêu giảm bớt mọi thứ trong nhà.

Thế nhưng chỉ sau vài tháng, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.

Mỗi lần mua một món đồ mới, tôi thấy có lỗi. Mỗi khi nhận được quà tặng, tôi lại băn khoăn liệu có nên giữ lại hay không. Thậm chí, tôi còn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem món đồ nào nên ở lại, món đồ nào phải ra đi.

Tôi nhận ra mình đang biến tối giản thành một cuộc thi thay vì một công cụ giúp cuộc sống dễ chịu hơn.

Dưới đây là 11 điều tôi ước mình biết sớm hơn.

1. Tối giản không phải là sở hữu ít nhất có thể

Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ càng ít đồ càng tốt.

Thực tế, mục tiêu của tối giản không phải là giảm số lượng đồ vật xuống mức thấp nhất mà là giữ lại những thứ phục vụ cuộc sống của bạn.

Một căn nhà chỉ có 50 món đồ chưa chắc hạnh phúc hơn căn nhà có 500 món đồ được sử dụng thường xuyên.

2. Đừng cố tối giản tất cả cùng một lúc

Có thời điểm tôi dành cả cuối tuần để dọn dẹp toàn bộ căn nhà.

Kết quả là kiệt sức.

Tối giản hiệu quả thường diễn ra từ từ. Mỗi tuần xử lý một ngăn kéo, một góc bếp hoặc một nhóm đồ dùng sẽ dễ duy trì hơn rất nhiều.

3. Không phải món đồ nào ít dùng cũng cần vứt bỏ

Tôi từng thanh lý nhiều món đồ vì nghĩ rằng mình không sử dụng thường xuyên.

Vài tháng sau, tôi phải mua lại.

Những vật dụng dùng theo mùa, đồ dự phòng hoặc công cụ phục vụ tình huống đặc biệt vẫn có giá trị riêng. Đừng chỉ nhìn vào tần suất sử dụng mà hãy cân nhắc chi phí thay thế khi cần.

4. Tối giản không đồng nghĩa với tiết kiệm tiền

Nhiều người nghĩ rằng bỏ bớt đồ sẽ tự động giúp tiết kiệm.

Tôi từng mắc bẫy mua hàng loạt hộp lưu trữ, đồ gia dụng "chuẩn tối giản", nội thất mới vì muốn căn nhà trông gọn gàng hơn.

Kết quả là chi tiêu còn nhiều hơn trước.

Tối giản thực sự là giảm nhu cầu mua sắm không cần thiết, chứ không phải liên tục mua những món đồ mới mang danh tối giản.

5. Đừng biến việc mua sắm thành cảm giác tội lỗi

Có thời gian tôi tự trách bản thân chỉ vì mua một chiếc áo mới.

Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang đi quá xa.

Nếu món đồ đó phục vụ nhu cầu thực tế, nằm trong ngân sách và mang lại giá trị sử dụng lâu dài thì không có lý do gì phải cảm thấy có lỗi.

6. Nhà cửa gọn gàng không đồng nghĩa với cuộc sống hoàn hảo

Mạng xã hội thường khiến chúng ta nghĩ rằng người sống tối giản luôn có căn nhà sạch bóng và ngăn nắp tuyệt đối.

Sự thật không phải vậy.

Cuộc sống thật luôn có những ngày bừa bộn, bận rộn và thiếu thời gian. Đừng lấy hình ảnh trên mạng làm tiêu chuẩn đánh giá bản thân.

7. Tối giản thời gian quan trọng không kém tối giản đồ đạc

Sau một thời gian, tôi nhận ra thứ khiến mình mệt nhất không phải là đồ vật mà là lịch trình quá tải.

Loại bỏ những cuộc hẹn không cần thiết, những công việc tiêu tốn năng lượng và những cam kết chỉ vì nể nang giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc dọn thêm vài chiếc hộp trong nhà.

8. Không cần thuyết phục người khác sống giống mình

Một trong những sai lầm phổ biến là cố gắng biến cả gia đình thành người theo đuổi lối sống tối giản.

Tôi từng khó chịu khi người thân giữ lại những món đồ mà tôi cho là không cần thiết.

Nhưng rồi tôi hiểu rằng mỗi người có tiêu chuẩn và cảm xúc riêng với đồ vật. Điều phù hợp với bạn chưa chắc phù hợp với người khác.

9. Hãy để cảm xúc có chỗ đứng

Tôi từng đọc nhiều lời khuyên rằng nên loại bỏ mọi món đồ mang tính hoài niệm.

Nhưng sau này, tôi giữ lại một số bức ảnh cũ, vài món quà đặc biệt và những vật kỷ niệm quan trọng.

Không phải mọi thứ đều cần được đánh giá bằng tính hữu dụng.

Đôi khi giá trị tinh thần cũng là một lý do chính đáng để giữ lại một món đồ.

10. Tối giản là một quá trình, không phải đích đến

Tôi từng đặt mục tiêu rằng khi căn nhà đạt đến một trạng thái nào đó, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn.

Điều đó không xảy ra.

Nhu cầu của mỗi người thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Nhà có con nhỏ sẽ khác nhà của người độc thân. Tuổi 50 cũng khác tuổi 30.

Tối giản không phải một điểm đến cố định mà là quá trình liên tục điều chỉnh.

11. Mục tiêu cuối cùng là sống dễ chịu hơn

Sau gần 2 năm loay hoay, đây là điều quan trọng nhất tôi học được.

Nếu việc tối giản khiến bạn áp lực, mệt mỏi, lo lắng hoặc liên tục cảm thấy mình làm chưa đủ tốt thì có lẽ bạn đang đi sai hướng.

Tối giản không phải để chứng minh bản thân kỷ luật hơn người khác.

Tối giản là để giảm bớt gánh nặng, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sức khỏe, công việc và những điều thực sự có ý nghĩa.

Lời kết

Nhìn lại hành trình gần 2 năm, tôi nhận ra mình từng hiểu sai về tối giản. Tôi cố gắng loại bỏ đồ đạc nhưng lại vô tình tạo thêm áp lực cho chính mình.

Giờ đây, tôi không còn đếm xem mình sở hữu bao nhiêu món đồ, cũng không cố ép bản thân sống theo một khuôn mẫu nào.

Tôi chỉ tự hỏi một câu đơn giản trước mỗi quyết định: "Thứ này có giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn không?"

Nếu câu trả lời là có, tôi giữ lại.

Nếu không, tôi sẵn sàng buông bỏ.

Và đó có lẽ mới là ý nghĩa thực sự của sống tối giản.