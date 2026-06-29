Từ 1/7, vé lượt xe buýt chỉ từ 3.000đ vì cách tính tiền mới: Đi nhiều trả nhiều, đi ít trả ít

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá tại Hà Nội. Cùng với việc chuyển đổi sang hệ thống vé điện tử liên thông, người đi xe buýt vé lượt cũng cần nắm rõ cách tính tiền mới để tránh bị tính cước cao hơn quãng đường thực tế.

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, từ ngày 25/6/2026, Hà Nội chính thức triển khai hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá. Hệ thống này cho phép hành khách sử dụng nhiều loại hình vé như vé lượt, vé ngày, vé tuần, vé tháng, vé năm và các gói vé liên thông giữa xe buýt với đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, với hành khách đi vé lượt bằng tài khoản giao thông hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giá vé sẽ được tính theo cự ly di chuyển thực tế. Đây là điểm thay đổi khiến nhiều người quan tâm, bởi cách tính mới có thể hiểu đơn giản là: đi gần trả ít, đi xa trả nhiều.

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Vé lượt xe buýt được tính thế nào?

Theo Quyết định 3316/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về phương án vé liên thông đa phương thức, vé lượt được tính theo khoảng cách, gồm giá mở cửa và đơn giá theo cự ly đi lại.

Công thức được xác định như sau: Giá vé lượt = Giá mở cửa + Cự ly di chuyển x Giá 1 km.

Với xe buýt, mức giá mở cửa là 3.000 đồng, giá 1 km là 450 đồng. Như vậy, nếu hành khách đi 1 km, tiền vé là 3.450 đồng; đi 2 km là 3.900 đồng; đi 5 km là 5.250 đồng; đi 10 km là 7.500 đồng.

Có thể thấy, mức "từ 3.000 đồng" là giá mở cửa, còn số tiền thực tế hành khách phải trả sẽ phụ thuộc vào quãng đường di chuyển. Cách tính này khác với thói quen trước đây của nhiều người khi hiểu vé lượt là một mức giá cố định theo tuyến.

Một người dùng đăng tải vé xe buýt lượt khi áp dụng cách tính mới (Ảnh Group Thẻ vé giao thông Hà Nội)

Theo phương án của Hà Nội, với thanh toán điện tử, cự ly di chuyển được tính từ điểm lên xe đến điểm xuống xe. Trong khi đó, với thanh toán tiền mặt, cự ly di chuyển sẽ được tính từ điểm lên xe đến điểm cuối tuyến và vé lượt mua bằng tiền mặt được làm tròn lên hàng nghìn gần nhất.

Muốn "đi ít trả ít", phải chạm/quét cả khi lên và xuống

Điểm quan trọng nhất người đi xe buýt vé lượt cần nhớ là phải thực hiện đủ thao tác khi lên và xuống xe.

Theo Transerco, khi lên xe, hành khách sử dụng vé lượt điện tử sẽ chạm thẻ giao thông hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát. Khi xuống xe, hành khách tiếp tục chạm thẻ hoặc quét mã QR để hệ thống xác định chính xác quãng đường đã di chuyển và tính cước tương ứng.

Nói cách khác, thao tác khi lên xe là để hệ thống ghi nhận điểm bắt đầu, còn thao tác khi xuống xe là để "chốt" điểm kết thúc hành trình.

Trường hợp hành khách không chạm thẻ hoặc quét mã khi xuống xe, hệ thống sẽ mặc định tính cước đến điểm cuối tuyến. Điều này có nghĩa, nếu chỉ đi vài điểm dừng nhưng quên thao tác lúc xuống, hành khách có thể bị tính tiền như đi hết tuyến.

Theo TTXVN/VietnamPlus, khi hành khách lên xe, hệ thống có thể tạm tính số tiền vé theo cự ly từ điểm lên đến điểm cuối tuyến. Đến khi xuống xe và chạm/quét lại, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền theo cự ly thực tế và hoàn tiền nếu thừa.

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Vì vậy, người dân nên chuẩn bị sẵn thẻ hoặc điện thoại trước khi lên, xuống xe; đồng thời kiểm tra số dư tài khoản giao thông để tránh lúng túng khi thanh toán.

Trả tiền mặt có thể không lợi bằng vé điện tử

Quy định mới không có nghĩa mọi hành khách đi vé lượt đều được tính đúng theo điểm xuống thực tế trong mọi trường hợp. Điểm khác biệt nằm ở hình thức thanh toán.

Nếu thanh toán điện tử, hệ thống tính theo quãng đường thực tế từ điểm lên đến điểm xuống. Đây là trường hợp thể hiện rõ nhất nguyên tắc "đi nhiều trả nhiều, đi ít trả ít".

Nếu thanh toán tiền mặt, hệ thống sẽ tính tiền từ điểm lên đến điểm cuối tuyến. Vì vậy, người chỉ đi một đoạn ngắn nhưng trả tiền mặt có thể phải trả mức không phản ánh đúng quãng đường thực tế đã đi.

Cùng với đó, từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá tại Hà Nội. Người dân đang dùng vé tháng giấy cần đổi sang thẻ vé giao thông theo hướng dẫn. Các thẻ vé điện tử đã phát hành trước đó vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ mạng lưới tuyến buýt có trợ giá.

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Với nhóm được miễn phí như người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc một số đối tượng chính sách, việc sử dụng thẻ, căn cước công dân hoặc thẻ ảo sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của cơ quan chức năng.