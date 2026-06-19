NÓNG: Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 CHÍNH THỨC từ Bộ GD&ĐT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/6. Đây là năm thứ hai kỳ thi được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng là năm đầu tiên toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm 2025. Đáng chú ý, 100% thí sinh đã thực hiện đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến.

Số thí sinh thực tế tham gia dự thi đạt 1.213.695 em, tương đương 99,18% tổng số thí sinh đăng ký. Để phục vụ kỳ thi, các địa phương đã bố trí 2.478 điểm thi với tổng cộng 54.409 phòng thi trên phạm vi cả nước.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức, cụ thể như sau:

1. Môn Ngữ văn

2. Môn Toán

3. Môn Vật lí

4. Môn Hóa học

5. Môn Sinh học

6. Môn Tin học

7. Môn Lịch sử

8. Môn Địa lý

9. Môn Công nghệ công nghiệp

10. Môn Công nghệ nông nghiệp

11. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

12. Môn Tiếng Anh