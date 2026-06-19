Lời khuyên cho những người thích ăn đồ sống
Sushi, sashimi, hàu sống hay các món gỏi ngày càng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để ăn sống và việc lựa chọn sai có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ngộ độc thực phẩm.
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Trong những năm gần đây, các món ăn sử dụng nguyên liệu sống hoặc chưa qua chế biến kỹ ngày càng phổ biến.
Nhiều người cho rằng ăn sống giúp giữ lại tối đa vitamin, khoáng chất và các enzyme tự nhiên có trong thực phẩm. Thậm chí, một số chế độ ăn còn khuyến khích tăng tỷ lệ thực phẩm sống với mục tiêu cải thiện sức khỏe.
Tuy nhiên, các chuyên gia của UCLA Health cho biết thực phẩm sống không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn nhất.
Không phải thực phẩm nào cũng nên ăn sống
Theo UCLA Health, nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật là những loại tiềm ẩn rủi ro cao nhất khi ăn sống.
Các loại thịt, gia cầm, hải sản, trứng hoặc sữa chưa tiệt trùng có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli hay Listeria. Những tác nhân này có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, nôn mửa và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.
Ngay cả rau củ quả cũng không hoàn toàn vô hại.
Nếu không được rửa sạch hoặc bảo quản đúng cách, thực phẩm tươi sống vẫn có thể bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình trồng trọt, vận chuyển hoặc chế biến.
Ăn sống không đồng nghĩa với khỏe mạnh hơn
Một trong những lý do khiến nhiều người yêu thích thực phẩm sống là niềm tin rằng việc nấu chín sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng.
Thực tế, điều này chỉ đúng một phần.
Các chuyên gia cho biết một số vitamin có thể giảm trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, việc nấu chín cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và trong nhiều trường hợp còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.
Ví dụ, một số hợp chất chống oxy hóa trong rau củ có thể trở nên dễ hấp thu hơn sau khi được nấu chín. Đồng thời, quá trình chế biến cũng giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hoặc ký sinh trùng tồn tại trong thực phẩm.
Những ai nên đặc biệt thận trọng?
Theo các chuyên gia, một số nhóm người có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn nếu bị nhiễm khuẩn từ thực phẩm sống.
Trong đó có:
Phụ nữ mang thai. Trẻ nhỏ. Người cao tuổi. Người có hệ miễn dịch suy yếu. Người mắc bệnh mạn tính.
Với các nhóm này, nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ thực phẩm sống thường cao hơn người khỏe mạnh thông thường.
Nếu thích ăn đồ sống, hãy ghi nhớ điều này
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn thực phẩm sống khỏi chế độ ăn.
Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng loại thực phẩm và bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản, chế biến.
Rau củ nên được rửa kỹ trước khi sử dụng. Đối với các món sử dụng cá hoặc hải sản sống, người tiêu dùng nên lựa chọn những cơ sở uy tín, tuân thủ quy trình bảo quản nghiêm ngặt.
Theo UCLA Health, thay vì theo đuổi chế độ ăn hoàn toàn sống, một chế độ ăn cân bằng giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm được chế biến an toàn sẽ phù hợp với phần lớn mọi người hơn.
Bởi xét cho cùng, lợi ích sức khỏe không nằm ở việc ăn sống hay ăn chín, mà nằm ở việc xây dựng một chế độ ăn đa dạng, cân bằng và an toàn trong thời gian dài.
Đời sống Pháp luật