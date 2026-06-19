Trả tiền để có bạn đi ăn, đi dạo, trò chuyện: Ngành kinh doanh 7,4 tỷ USD đang bùng nổ ở Trung Quốc

Trên những bậc đá dẫn lên núi Thái Sơn, một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc, du khách giờ đây có thể mua nhiều thứ hơn là vé tham quan hay nước uống.

Dịch vụ "bạn đồng hành leo núi" đang trở nên phổ biến tại một số điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)

Những người đồng hành này sẽ đi cùng khách hàng suốt hành trình, giúp mang đồ, chụp ảnh, trò chuyện và đôi khi đơn giản chỉ là khiến chuyến đi bớt cô đơn hơn.

Đó chỉ là một phần của cái gọi là "nền kinh tế bầu bạn" (companionship economy) đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc.

Trả tiền để có người ăn lẩu cùng

Nếu trước đây những hoạt động như ăn tối, đi dạo hay du lịch thường được thực hiện cùng bạn bè hoặc người thân, ngày nay nhiều người trẻ Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền để có người đồng hành trong những khoảnh khắc đó.

Các dịch vụ hiện nay rất đa dạng:

Dịch vụ “thuê bạn đồng hành” rất đa dạng tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Người đi leo núi cùng. Người cùng chạy bộ. Người cùng tham quan thành phố. Người đi khám bệnh cùng. Người cùng ăn lẩu hoặc ăn tối. Người chỉ đơn giản là lắng nghe và trò chuyện.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người quảng bá dịch vụ bằng những lời hứa như "mang lại giá trị cảm xúc", "không phán xét", "luôn phản hồi" hoặc "trò chuyện thoải mái".

Một thị trường trị giá 7,4 tỷ USD

Theo các ước tính được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, quy mô của nền kinh tế bầu bạn đã đạt khoảng 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,4 tỷ USD vào năm 2025.

Dù con số này vẫn còn khá nhỏ so với các ngành tiêu dùng lớn khác, giới quan sát cho rằng nó phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong cách người trẻ chi tiêu.

Thay vì dành tiền cho những món hàng đắt đỏ, nhiều người đang tìm kiếm các trải nghiệm mang lại cảm giác kết nối, được quan tâm hoặc đơn giản là bớt cô đơn hơn trong cuộc sống thường ngày.

Vì sao ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ này?

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển của nền kinh tế bầu bạn không phải ngẫu nhiên. Tỷ lệ kết hôn giảm, nhịp sống đô thị bận rộn, áp lực công việc và việc nhiều người phải sống xa gia đình đang khiến các mối quan hệ xã hội truyền thống trở nên lỏng lẻo hơn.

Nhiều khách hàng thuê người đi ăn cùng để giảm cảm giác cô đơn và có thêm người trò chuyện. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, nhiều người cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng dịch vụ trả phí bởi các mối quan hệ này ít áp lực hơn tình bạn hoặc các mối quan hệ xã hội thông thường.

Một người dùng được Reuters phỏng vấn cho biết khi thuê bạn đồng hành trong chuyến đi, anh chỉ trò chuyện về cảnh đẹp và hành trình. Không ai hỏi về mức lương, tình trạng hôn nhân hay những áp lực thường gặp trong các cuộc gặp gỡ xã hội.

Không chỉ là câu chuyện của Trung Quốc

Giới nghiên cứu cho rằng xu hướng này là một phần của làn sóng "tiêu dùng cảm xúc" đang xuất hiện tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng số hóa, con người vẫn có nhu cầu được lắng nghe, được kết nối và chia sẻ những trải nghiệm đời thường.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là những nhu cầu tưởng chừng rất bình thường ấy giờ đây đang trở thành một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.

Và sự phát triển của nền kinh tế bầu bạn có lẽ cho thấy một thực tế rằng, trong xã hội hiện đại, thứ nhiều người tìm kiếm nhất đôi khi không phải là một món đồ mới hay một dịch vụ cao cấp, mà đơn giản chỉ là có ai đó đồng hành cùng mình trong những khoảnh khắc thường ngày.