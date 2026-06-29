Nhiều người dùng ấm siêu tốc nhưng không biết: Sau khi nước sôi có nên rút điện ngay?

Nước vừa sôi là rút điện ngay gần như đã trở thành thói quen của rất nhiều gia đình khi sử dụng ấm siêu tốc. Không ít người cho rằng làm như vậy sẽ an toàn hơn, đồng thời giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Thế nhưng, ít ai biết rằng hầu hết các mẫu ấm siêu tốc hiện nay đều được thiết kế để tự ngắt điện khi nước đạt đến nhiệt độ sôi. Vậy sau khi nước sôi có nên rút điện ngay hay không? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Sau khi nước sôi có cần rút điện ngay?

Câu trả lời là không nhất thiết. Phần lớn các mẫu ấm siêu tốc hiện nay đều được trang bị hệ thống rơ-le tự ngắt. Khi nước đạt khoảng 100 độ C, hơi nước sinh ra sẽ đi qua một đường dẫn nhỏ tới bộ cảm biến nhiệt nằm ở tay cầm hoặc dưới nắp ấm. Ngay khi cảm biến nhận đủ nhiệt, công tắc sẽ tự động ngắt nguồn điện cấp cho mâm nhiệt. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù bạn chưa rút phích cắm thì điện trở bên trong ấm cũng đã ngừng hoạt động. Lúc này, thiết bị gần như không còn tiêu thụ điện để tiếp tục đun nước. Vì vậy, nếu chậm rút điện vài phút sau khi nước sôi, lượng điện tiêu thụ thêm gần như không đáng kể.

Vậy có nên rút điện sau khi dùng?

Có.

Mặc dù không cần vội vàng rút điện ngay trong khoảnh khắc nước vừa sôi, nhưng sau khi đã rót nước xong và không còn nhu cầu sử dụng tiếp, bạn vẫn nên rút phích cắm. Đây là một thói quen nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích như:

- Giảm nguy cơ chập điện nếu ổ cắm hoặc dây điện gặp sự cố.

- Hạn chế tình trạng trẻ nhỏ vô tình nhấn nút khởi động khi trong ấm không còn nước.

- Tránh ảnh hưởng từ nguồn điện không ổn định hoặc sét lan truyền trong những ngày mưa giông.

- Tăng mức độ an toàn khi gia đình đi vắng hoặc không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Nếu bạn sử dụng ấm nhiều lần trong ngày thì cũng không cần quá lo lắng nếu chưa rút điện ngay, miễn là ổ cắm đảm bảo an toàn và khu vực đặt ấm luôn khô ráo.

Sai lầm nhiều người mắc phải là rút điện trước khi ấm tự ngắt

Đây mới là điều cần tránh. Không ít người thấy nước bắt đầu nổi bọt hoặc lăn tăn đã lập tức rút điện với suy nghĩ làm như vậy sẽ tiết kiệm điện hơn. Thực tế, khi nước chưa đạt đến nhiệt độ thiết kế, bộ rơ-le vẫn chưa hoàn thành chu trình tự ngắt. Việc ngắt điện quá sớm gần như không giúp tiết kiệm bao nhiêu điện năng, trong khi nước lại chưa đủ nóng nếu dùng để pha trà, pha cà phê, pha sữa hoặc khử khuẩn. Tốt nhất, bạn nên để ấm hoàn thành quá trình đun và tự động ngắt rồi mới rút điện nếu không tiếp tục sử dụng.

Có nên cắm điện cả ngày?

Đây cũng là thắc mắc của khá nhiều người. Vì sử dụng nhiều lần trong ngày nên nhiều gia đình thường để ấm siêu tốc cắm điện liên tục từ sáng đến tối. Nếu ấm đã tự ngắt thì thiết bị sẽ không tiếp tục đun nước, vì vậy lượng điện tiêu thụ ở trạng thái chờ gần như không đáng kể. Tuy nhiên, việc cắm điện liên tục vẫn tiềm ẩn một số rủi ro. Chẳng hạn:

- Ổ cắm và dây điện luôn ở trạng thái có điện.

- Nếu nút bật vô tình bị tác động, ấm có thể hoạt động ngoài ý muốn.

- Khu vực đặt gần bồn rửa hoặc nơi ẩm ướt sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn điện.

Do đó, nếu đã dùng xong và chưa cần sử dụng tiếp trong nhiều giờ, rút điện vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Muốn ấm siêu tốc bền hơn, đừng bỏ qua những lưu ý này

Ngoài việc rút điện đúng thời điểm, cách sử dụng hằng ngày cũng ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của thiết bị.

1. Không đun khi mực nước quá thấp: Đổ quá ít nước khiến mâm nhiệt nóng rất nhanh, làm giảm tuổi thọ của điện trở và bộ cảm biến nhiệt.

2. Không đổ nước vượt quá vạch Max: Đổ quá đầy dễ khiến nước trào vào khu vực cảm biến hoặc thoát ra ngoài khi sôi, lâu ngày ảnh hưởng đến hoạt động của ấm.

3. Tẩy cặn định kỳ: Sau một thời gian sử dụng, đáy ấm thường xuất hiện lớp cặn canxi màu trắng. Lớp cặn này làm giảm khả năng truyền nhiệt, khiến thời gian đun lâu hơn và tiêu tốn nhiều điện hơn. Bạn có thể vệ sinh bằng giấm trắng hoặc axit citric thực phẩm mỗi 1-2 tháng.

4. Không ngâm cả thân ấm vào nước: Phần thân ấm chứa linh kiện điện nên chỉ nên lau bằng khăn ẩm. Nếu ngâm trực tiếp vào nước, nguy cơ chập điện và hỏng mạch rất cao.

5. Để hơi nước thoát bớt sau khi đun: Sau khi rót nước, bạn nên mở nắp ấm khoảng vài phút để hơi nước còn lại thoát ra ngoài. Điều này giúp hạn chế đọng ẩm bên trong và giảm nguy cơ hình thành mùi khó chịu.