Nói với người nhà bạn ngay! 3 thứ đặt trong nồi chiên không dầu không khác gì tự kích hoạt bom trong nhà

Nồi chiên không dầu đang là vị cứu tinh hằng ngày của rất nhiều bà nội trợ và những người bận rộn vì sự tiện lợi, nhanh chóng, lại giúp cắt giảm lượng mỡ thừa tối đa. Chỉ với một vài nút bấm, từ khoai lang nướng, thịt ba chỉ quay cho đến các món bánh đều sẵn sàng trong nháy mắt. Chính vì sự "thần kỳ" này, nhiều người bắt đầu lầm tưởng rằng chiếc nồi này có thể "cân được cả thế giới" và vô tư ném bất cứ thứ gì mình muốn vào lòng nồi.

Thế nhưng, đây lại là một sai lầm cực kỳ tai hại. Về bản chất, chiếc nồi này hoạt động dựa trên cơ chế tuần hoàn khí nóng tốc độ cao với nhiệt độ đẩy lên tới 200 độ C trong một không gian cực kỳ nén. Sự kết hợp giữa nhiệt độ khủng, áp suất và sức gió luân chuyển liên tục biến lòng nồi thành một môi trường biến động dữ dội. Những tai nạn cháy nổ, chập điện hay thực phẩm phát nổ bắn tung tóe làm hỏng nồi, gây bỏng cho người dùng đã liên tục xảy ra và được các chuyên gia công nghệ thiết bị gia dụng cảnh báo.

Nếu không muốn kích hoạt một quả bom đúng nghĩa ngay trong căn bếp của mình, bạn và người thân cần phải gạch tên ngay 3 thứ dưới đây ra khỏi danh sách sử dụng của nồi chiên không dầu:

1. Giấy nến, giấy silicon lót nồi khi nấu thức ăn quá nhẹ

Nhiều người có thói quen lót một tấm giấy nến hoặc giấy silicon dưới đáy giỏ chiên để lười cọ rửa nồi sau khi nấu. Việc lót giấy này sẽ hoàn toàn an toàn nếu bạn nướng các loại thực phẩm có trọng lượng đủ nặng như gà nguyên con, sườn tảng hay thịt ba chỉ để đè chặt miếng giấy xuống cố định.

Tuy nhiên, hiểm họa cháy nhà sẽ xảy ra nếu bạn dùng giấy lót để nấu những loại thực phẩm quá nhẹ hoặc có khối lượng nhỏ. Danh sách các món ăn cấm kỵ này bao gồm xúc xích nướng, khoai tây chiên sợi nhỏ, bánh phồng tôm, đậu hũ lá, rau củ khô hoặc bã cà phê.

Khi luồng khí nóng bên trong nồi luân chuyển với vận tốc cực mạnh, nếu thức ăn phía trên quá nhẹ hoặc được xếp phân bổ không đồng đều, tấm giấy lót sẽ bị thổi bay lên. Chỉ cần tấm giấy này chạm vào thanh nhiệt điện trở đốt nóng ở phía trên cùng của nồi, nó sẽ lập tức bắt lửa bốc cháy, gây ra ngọn lửa hở dẫn đến đoản mạch và hỏa hoạn toàn bộ thiết bị.

- Lưu ý: Không nhất thiết phải lót giấy: Bản chất lòng nồi chiên không dầu đã được thiết kế các khe hở để luồng khí lưu thông đều từ trên xuống dưới và giúp mỡ thừa chảy xuống khay hứng. Việc không dùng giấy lót thực chất giúp thức ăn chín đều và giòn hơn.

2. Các loại bát đĩa làm bằng thủy tinh thông thường, gốm sứ và nhựa

Để biến tấu các món hấp hoặc làm bánh, không ít người đã tùy tiện đặt các loại bát đĩa có sẵn trong chạn vào lòng nồi chiên không dầu mà không hề kiểm tra kỹ chất liệu chịu nhiệt.

Thủy tinh thông thường có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp và khả năng chịu nhiệt kém. Khi dòng khí nóng tăng cao đột ngột trong nồi, sự phân bố ứng suất nhiệt không đồng đều sẽ khiến cấu trúc thủy tinh bị vỡ vụn ngay lập tức dưới áp lực. Đồ gốm sứ thông thường cũng là thứ dễ bị bỏ qua. Dù được nung ở nhiệt độ cao trong lò nhưng nếu không phải loại chuyên dụng chịu sốc nhiệt, việc làm nóng quá nhanh từ trạng thái lạnh sang nóng sẽ khiến các phân tử gốm giãn nở không đều, gây vỡ nát bét nhè ngay trong lòng nồi.

Nguy hiểm nhất là việc cho bát đĩa nhựa hoặc màng bọc thực phẩm vào nồi. Ở nhiệt độ cao, nhựa sẽ nóng chảy hoàn toàn, giải phóng các hóa chất độc hại nhiễm thẳng vào thức ăn và có thể gây cháy chập hệ thống điện.

- Lưu ý: Chỉ dùng chất liệu chịu nhiệt chuyên dụng: Nếu muốn dùng bát đĩa trong nồi, hãy chọn các loại khuôn silicon chịu nhiệt, bát thủy tinh borosilicate cao cấp hoặc khay inox chuyên dụng có nhãn sử dụng được cho lò nướng.

3. Các loại thực phẩm có lớp vỏ hoặc màng bọc kín

Nguyên lý cốt lõi của các vụ nổ trong nhà bếp chính là môi trường kín kết hợp với nhiệt độ cao làm gia tăng áp suất bên trong vật thể vượt mức chịu đựng. Chính vì vậy, tuyệt đối không được cho các thực phẩm có vỏ kín nguyên vẹn vào nồi chiên không dầu.

Hai thủ phạm điển hình nhất mà nhiều người thường xuyên mắc sai lầm là trứng và hạt dẻ. Nhiều tín đồ ẩm thực thường truyền tai nhau cách làm trứng luộc lòng đào bằng nồi chiên không dầu vì nghĩ rằng tiện lợi. Thế nhưng, áp suất không khí bên trong quả trứng khi bị nung nóng không có đường thoát ra ngoài sẽ tạo nên một vụ nổ mạnh, bắn tung tóe mảnh vỏ và lòng đỏ ra khắp lòng nồi.

Ngay cả món khoái khẩu của nhiều gia đình là khoai lang nướng cũng ẩn chứa rủi ro tương tự. Nếu bạn cho nguyên củ khoai lang có lớp vỏ lành lặn vào nồi, lượng hơi nước áp suất cao tích tụ bên trong thớ khoai khi bị đun nóng quá mức sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của lớp vỏ. Củ khoai sẽ phát nổ ngay lập tức, bắn ra phần thịt khoai nóng bỏng có thể gây bỏng nặng cho người mở nắp nồi.

- Lưu ý: Luôn tạo đường thoát khí cho thực phẩm: Khi nướng các loại củ quả có vỏ như khoai lang, hạt dẻ, bắt buộc phải dùng dao khía một đường sâu trên vỏ hoặc dùng tăm đâm nhiều lỗ xung quanh bề mặt để hơi nước có chỗ thoát ra ngoài trong quá trình nấu, chặn đứng nguy cơ phát nổ.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor