5 cách tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc rất đơn giản, an toàn

Ấm siêu tốc là thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình nhờ sự tiện lợi và tốc độ đun nước nhanh chóng. Sau một thời gian sử dụng, lòng ấm thường xuất hiện những lớp cặn trắng hoặc ố vàng bám chặt dưới đáy và xung quanh thành.

Lớp cặn này thực chất là các khoáng chất như canxi và magie có sẵn trong nước, tích tụ lại dưới tác động của nhiệt độ cao.

Việc để cặn bám quá dày làm giảm hiệu suất truyền nhiệt, khiến ấm đun lâu sôi và hao tốn điện năng hơn, còn làm giảm tuổi thọ của thiết bị và ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của tách trà hay ly cà phê thưởng thức mỗi ngày.

Ấm siêu tốc dùng lâu ngày dễ có cặn trắng ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh: Mirror)

Cách vệ sinh ấm siêu tốc có cặn

Thay vì sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh để lại mùi khó chịu hoặc gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn hoàn toàn làm sạch ấm siêu tốc của mình bằng những nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm ngay trong căn bếp. Dưới đây là một số phương pháp tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc an toàn, hiệu quả và nhanh chóng nhất mà ai cũng thực hiện.

Dùng giấm trắng tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc

Giấm trắng là một trong những chất tẩy rửa tự nhiên mạnh mẽ và phổ biến nhất nhờ chứa hàm lượng axit axetic vừa đủ để hòa tan các lớp cặn vôi cứng đầu. Axit trong giấm sẽ phản ứng hóa học với các muối cacbonat trong cặn, làm chúng bở ra và bong tróc khỏi bề mặt inox một cách dễ dàng.

Để thực hiện phương pháp này, bạn tiến hành hòa tan giấm trắng và nước sạch theo tỷ lệ 1:1, sau đó đổ hỗn hợp vào khoảng nửa ấm siêu tốc. Hãy đảm bảo lượng chất lỏng đủ che phủ toàn bộ vùng có cặn bám.

Tiếp theo, cắm điện và bật nút đun sôi hỗn hợp này. Khi ấm ngắt điện, đừng vội đổ nước đi ngay mà hãy ngâm như vậy trong khoảng 15 đến 20 phút để axit có thêm thời gian thẩm thấu và làm rã hoàn toàn các mảng bám cứng đầu nhất.

Vệ sinh ấm định kỳ không chỉ giúp đảm bảo hương vị đồ uống, mà còn tăng tuổi thọ vật dụng. (Ảnh: Mirror)

Cuối cùng, đổ bỏ hỗn hợp giấm nước đi, dùng một miếng bọt biển mềm lau nhẹ nhàng bên trong lòng ấm để lấy sạch những mảng cặn còn sót lại. Rửa sạch lại ấm bằng nước lạnh vài lần để loại bỏ hoàn toàn mùi giấm chua trước khi tiếp tục sử dụng cho việc đun nước uống hàng ngày.

Cách vệ sinh ấm siêu tốc bằng chanh tươi

Nếu lo ngại mùi nồng của giấm trắng lưu lại trong ấm, chanh tươi hoặc bột axit citric chính là sự thay thế hoàn hảo. Axit xitric tự nhiên có trong chanh không chỉ giúp bào mòn các mảng bám canxi mà còn để lại mùi hương thanh mát, dễ chịu cho chiếc ấm sau khi vệ sinh.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt 1 đến 2 quả chanh tươi thành các lát mỏng, xếp chúng xuống đáy ấm rồi đổ nước sạch vào khoảng nửa ấm. Tiến hành đun sôi ấm nước như bình thường. Khi nước sôi, các tinh chất từ chanh sẽ hòa tan và bóc tách các lớp cặn ra khỏi thành ấm.

Sau khi ấm ngắt, nên để ngâm trong khoảng 30 phút. Khi nước đã nguội bớt, bạn dùng chính các lát chanh đun chín để chà xát nhẹ lên những vết ố vàng dai dẳng ở các góc khuất. Đổ nước đi và súc lại ấm bằng nước sạch, ngay lập tức lòng ấm sẽ sáng bóng như mới và thoang thoảng hương chanh.

Sử dụng chanh tươi là cách đơn giản để vệ sinh ấm siêu tốc. (Ảnh: Better)

Dùng banking soda

Baking soda (muối nở) là nguyên liệu đa năng nổi tiếng với khả năng làm sạch và tẩy tế bào chết cho các bề mặt vật dụng. Đối với những chiếc ấm siêu tốc lâu ngày không được vệ sinh, có lớp cặn bám dày đặc, baking soda sẽ là vũ khí vô cùng đắc lực nhờ tính kiềm nhẹ và khả năng sủi bọt làm lỏng liên kết của cặn bẩn.

Có hai cách áp dụng baking soda để làm sạch ấm siêu tốc . Cách thứ nhất là đổ nước đầy khoảng nửa ấm, cho vào đó 1 đến 2 thìa cà phê baking soda, khuấy đều cho tan rồi bật nút đun sôi. Khi nước sôi, hãy để hỗn hợp ngâm trong ấm từ 15 đến 20 phút trước khi đổ đi và rửa sạch.

Cách thứ hai, áp dụng cho các vết cặn cục bộ bám quá chắc, là trộn baking soda với một chút nước để tạo thành một hỗn hợp sệt. Dùng bàn chải đánh răng cũ hoặc miếng bọt biển quét hỗn hợp này lên vùng có cặn, để yên trong khoảng 10 phút rồi nhẹ nhàng chà sát. Lớp cặn canxi trong ấm siêu tốc dù cứng đến đâu cũng sẽ bị khuất phục dưới tác động của baking soda và dễ dàng bị cuốn trôi theo dòng nước sạch.

Muối nở giúp nhanh chóng đánh bay cặn bám và vết ố vàng cứng đầu. (Ảnh: DIY)

Vỏ khoai tây hoặc vỏ táo

Đây là một mẹo dân gian cực kỳ tiết kiệm và thú vị mà không phải ai cũng biết. Thay vì vứt bỏ vỏ khoai tây hoặc vỏ táo sau khi chế biến món ăn, bạn giữ lại chúng để làm sạch chiếc ấm siêu tốc của mình một cách nhẹ nhàng và hoàn toàn không tốn chi phí.

Trong vỏ khoai tây và vỏ táo chứa các hợp chất tự nhiên có khả năng làm mềm các chất kết tủa của canxi khi được đun ở nhiệt độ cao. Bạn chỉ cần cho phần vỏ khoai tây hoặc vỏ táo đã rửa sạch vào trong ấm, đổ nước ngập phần vỏ này và tiến hành đun sôi. Sau khi nước sôi, hãy giữ nguyên phần vỏ và nước trong ấm khoảng 10 phút, sau đó đổ ra và rửa lại bằng nước sạch.

Phương pháp này cực kỳ phù hợp cho việc bảo dưỡng ấm định kỳ hàng tuần khi lớp cặn mới chỉ là những màng mỏng vừa xuất hiện. Đối với những chiếc ấm mới mua, việc đun sôi vỏ khoai tây một vài lần trước khi sử dụng chính thức còn giúp ấm không bị bám cặn cứng trong suốt thời gian dài sau đó.

Dùng xơ mướp

Nếu muốn tìm kiếm một giải pháp cơ học an toàn, không cần đun nấu hay ngâm hóa chất thì xơ mướp chính là gợi ý tuyệt vời. Xơ mướp già sau khi được phơi khô có cấu trúc sợi đan xen dai dẻo, vừa đủ độ nhám để lấy đi cặn bẩn nhưng lại đủ mềm mại để không làm trầy xước bề mặt inox bên trong ấm siêu tốc.

Để áp dụng cách này, bạn cắt một miếng xơ mướp nhỏ vừa vặn với lòng bàn tay, làm ẩm bằng nước ấm. Bạn cho thêm một vài giọt nước rửa chén dịu nhẹ hoặc kết hợp với một chút nước cốt chanh vào xơ mướp.

Sau đó, luồn tay vào trong ấm và tiến hành lau chùi kỹ lưỡng các vùng bị bám cặn. Sự ma sát nhẹ nhàng từ các sợi xơ mướp sẽ nhanh chóng làm bong các mảng bám vôi hóa.

Nhiều gia đình sử dụng sơ mướp để bình siêu tốc không bị ám mùi chất tẩy rửa. (Ảnh: DIY)

Mẹo nhỏ được nhiều người truyền tai nhau là đặt miếng xơ mướp sạch nhỏ cố định bên trong ấm trong suốt quá trình sử dụng hàng ngày. Khi đun nước, các cặn vôi lơ lửng trong nước sẽ có xu hướng bám hút vào các sợi xơ mướp thay vì lắng đọng xuống đáy ấm, giúp kéo dài thời gian cần phải tổng vệ sinh thiết bị.

Việc giữ cho ấm siêu tốc luôn sạch cặn không chỉ giúp có nguồn nước uống tinh khiết, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mà còn là cách tối ưu để tiết kiệm điện năng và bảo vệ tuổi thọ cho thiết bị. Ấm siêu tốc nên được vệ sinh định kỳ từ 1 đến 2 lần mỗi tháng. Chỉ với vài bước đơn giản và những nguyên liệu vô cùng rẻ tiền, chiếc ấm siêu tốc sẽ luôn sáng bóng và hoạt động hiệu quả như ngày đầu mới mua.