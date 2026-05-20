Danh sách các loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc: Ai từng mua cần nhanh chóng liên hệ công an

Theo thông tin trên Báo và Đài Phát thanh truyền hình Thanh hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, đang khẩn cấp tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức quảng cáo, thổi phồng công dụng và bán các loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các loại sản phẩm thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được rao bán trên mạng xã hội

An trĩ vương.

Thuốc đông y Nhãn tâm an

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7/2024 cho đến khi bị triệt phá, nhóm gồm 5 đối tượng tại Thanh Hóa liên quan trong vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức quảng cáo, rao bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cao Bắc, phường Nghi Sơn), Lê Văn Thiệu (sinh năm 1978, trú tại thôn Vĩnh Xuân, xã Thiệu Quang), Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1987, trú tại thôn Cao Nhân 1, xã Thiệu Quang), Trần Thị Thủy (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố 5 Quảng Giao, phường Nam Sơn) và Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1993, trú tại thôn Văn Giáo, xã Quảng Ngọc).

Để móc túi người bệnh, các đối tượng này đã thu mua số lượng lớn các sản phẩm được dán nhãn mác Đông y nhưng hoàn toàn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa từng được cơ quan chức năng đăng kiểm chất lượng.

Sau đó, nhóm đối tượng tổ chức chạy quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng Internet, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để đánh trúng tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của người dân nhằm bán sản phẩm thu lời bất chính.

Tinh dầu xoa bóp

Tiểu đường bà Thanh.

Các loại sản phẩm được nhóm này tung ra thị trường bao gồm "Cao viên khớp Bách Thảo", "Thanh nhãn đan", "An vị khang", "Mộc Thanh Khớp", "Tiểu đường Bà Thanh", "Nhãn Tâm An", "Tiêu trí bà Thanh", "Tiêu trĩ đan", "An trĩ vương" và "Đại hoàng đan"... không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được đăng kiểm chất lượng để quảng cáo (trên mạng Internet) sau đó có những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các khách hàng mua thuốc trên khắp cả nước.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã bẫy được rất nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin trên phạm vi toàn quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai đã từng mua các loại thuốc có tên nêu trên của nhóm đối tượng này cần nhanh chóng liên hệ phối hợp giải quyết.

Người bị hại có thể đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ Số 15 Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Cường qua số điện thoại 0904.796.889 để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.