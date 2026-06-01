1 loại gia vị quen thuộc là "kẻ thù" của ung thư, hạ đường huyết rất tốt, bổ tim mạch nhưng ít người tận dụng

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa do các gốc tự do gây ra - nguyên nhân dẫn đến các bệnh như tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Quế đặc biệt giàu chất chống oxy hóa polyphenol, axit phenolic và flavonoid đã được chứng minh có công dụng ngăn ngừa bệnh mãn tính. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Arizona (Mỹ) cho thấy rằng cinnamaldehyde trong quế ức chế sự di căn ung thư đại trực tràng nhờ ức chế phản ứng viêm vốn làm tế bào ung thư phát triển.

Theo Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, trong một nghiên cứu so sánh hoạt tính chống oxy hóa của 26 loại gia vị, quế chỉ xếp sau đinh hương và lá oregano. Chất chống oxy hóa còn làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường chức năng não, ngăn ngừa các bệnh rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer.

Ảnh minh hoạ

Giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu từ Trung Quốc đã nhận thấy các hợp chất trong quế có thể làm giảm các dấu hiệu viêm. Đây là một phát hiện có ích vì tình trạng viêm được cho là căn nguyên của nhiều bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim.

Nghiên cứu của Hiệp hội Dinh dưỡng và Chuyển hóa Lâm sàng Châu Âu vào năm 2018 cũng chỉ ra rằng quế có thể làm giảm huyết áp cũng như mức cholesterol ở con người. Từ đó, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi mạch máu.

Trong một bài tổng hợp từ 10 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đã nhận ra rằng tiêu thụ ít nhất 120 mg quế (khoảng 1/10 thìa cà phê) mỗi ngày có thể đủ để giúp bạn đạt được những lợi ích trên. Bên cạnh đó, quế cũng chứa lượng lớn coumarin tự nhiên, một nhóm hợp chất giúp ngăn ngừa tình trạng thu hẹp mạch máu và xuất hiện cục máu đông.

Có thể giúp hạ đường huyết

Trà quế hoàn toàn có thể là thức uống có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu trên bệnh nhân tiểu đường loại 2 cho thấy sau khi dùng nửa thìa bột quế mỗi ngày trong 40 ngày liên tục, lượng đường trong máu của những người này giảm 18-29%, triglyceride giảm 23-30% và cholesterol xấu giảm 7-27%.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bệnh tiểu đường, các hợp chất có trong quế còn có thể góp phần làm giảm lượng đường trong máu bằng cách ngăn ngừa tình trạng kháng insulin. Cùng với đó, trà quế cũng có thể giúp làm chậm quá trình phân hủy carbs trong ruột, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng vọt sau bữa ăn.

Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ giảm cân

Quế cũng được biết đến là một chất đốt cháy chất béo tự nhiên, tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy calo dư thừa, từ đó giảm mỡ đáng kể. Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống loại trà này và kết quả giảm mỡ vòng eo. Theo nghiên cứu trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế, những người tham gia thử nghiệm đã giảm được 0,7% khối lượng mỡ và tăng 1,1% khối lượng cơ sau khi họ dùng bột quế mỗi ngày trong 12 tuần.

Giảm hôi miệng, ngừa sâu răng

Quế có một số đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm mạnh. Nghiên cứu tại Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ đã chứng minh rằng cinnamaldehyde, thành phần hoạt chất chính trong quế, có thể ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, nấm… Vậy nên trà quế có thể giúp giảm hôi miệng và ngăn ngừa sâu răng, giúp hơi thở của bạn thơm mát.

Ngoài các công dụng kể trên, trà quế còn cải thiện triệu chứng cảm lạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch, tốt cho làn da, làm dịu các vấn đề về dạ dày như khó tiêu, co thắt dạ dày… Tuy nhiên, điều cần lưu ý là chỉ nên uống trà quế với lượng vừa phải vì tiêu thụ quá nhiều quế sẽ dẫn đến tổn thương gan, vậy nên hãy đảm bảo không dùng quá 5g quế/ngày. Người uống thuốc trị bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung trà quế vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Theo Healthline, Real Simple