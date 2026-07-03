Giấc ngủ liên quan đến tuổi thọ? Bác sĩ nói thẳng: Thường xuyên thấy 4 dấu hiệu này khi ngủ, có thể tiểu đường, ung thư đang "cận kề"

Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy chất lượng và thời lượng giấc ngủ có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính cũng như tuổi thọ.

Một nghiên cứu đăng trên chuỗi sách chuyên đề Progress in Sleep Research cho thấy, khi đánh giá các yếu tố lối sống tác động đến tuổi thọ, giấc ngủ được xếp là yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ hai, chỉ sau hút thuốc lá. Tác động của giấc ngủ thậm chí được ghi nhận mạnh hơn nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, mức độ vận động hay giao tiếp xã hội.

Theo các nhà nghiên cứu, giấc ngủ đầy đủ đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch, chức năng não bộ và quá trình chuyển hóa. Việc thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

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Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không nên thức khuya nhiều ngày rồi cố ngủ bù vào cuối tuần, bởi cách này không thể bù đắp hoàn toàn những tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ kéo dài và còn dễ làm rối loạn nhịp sinh học.

Một nghiên cứu quy mô lớn công bố trên Journal of the American Medical Association (JAMA) năm 2021, thực hiện trên người trưởng thành tại nhiều quốc gia châu Á, cũng cho thấy mối liên hệ giữa thời lượng ngủ và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Cụ thể, ngủ quá ít lẫn ngủ quá nhiều đều làm tăng nguy cơ tử vong so với nhóm ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm. Theo nghiên cứu, khoảng 7 giờ ngủ mỗi đêm được xem là thời lượng tối ưu đối với đa số người trưởng thành.

4 dấu hiệu bất thường khi ngủ có thể cảnh báo vấn đề sức khỏe

Các bác sĩ cho biết, một số biểu hiện xuất hiện trong lúc ngủ có thể phản ánh những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện thường xuyên, người bệnh nên đi khám để được đánh giá.

Ngáy to kèm những cơn ngừng thở

Ngáy không phải lúc nào cũng vô hại. Nếu người ngủ ngáy rất to, xen kẽ những khoảng ngừng thở vài giây rồi thở hổn hển trở lại, đây có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tình trạng này khiến cơ thể thiếu oxy lặp đi lặp lại trong đêm, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đột quỵ, rối loạn nhịp tim cũng như buồn ngủ ban ngày.

Thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm

Người trưởng thành đôi khi có thể thức dậy đi tiểu một lần vào ban đêm, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu phải thức dậy từ 3 lần trở lên mỗi đêm trong thời gian dài, nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh lý đường tiết niệu, tuyến tiền liệt, tiểu đường, suy tim hoặc một số rối loạn khác. Khi đó, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Thường xuyên mơ nhiều, ngủ không sâu giấc

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Một giấc ngủ khỏe mạnh cần có sự luân phiên giữa các giai đoạn ngủ nông và ngủ sâu. Nếu thường xuyên mơ nhiều, dễ tỉnh giấc, thức dậy vẫn thấy mệt mỏi, choáng váng hoặc thiếu tỉnh táo, điều đó cho thấy chất lượng giấc ngủ đang bị suy giảm. Về lâu dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ, nội tiết, chuyển hóa và sức khỏe tinh thần.

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm

Đổ mồ hôi khi ngủ đôi khi chỉ đơn giản là do phòng quá nóng, mặc quá nhiều quần áo hoặc chăn quá dày. Tuy nhiên, nếu đã loại bỏ các yếu tố môi trường mà vẫn thường xuyên đổ mồ hôi nhiều về đêm, đây có thể là biểu hiện của một số bệnh lý như cường giáp, tiểu đường, nhiễm trùng mạn tính hoặc một số bệnh ung thư. Người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Thói quen giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Việc duy trì nhịp sinh học ổn định có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe lâu dài. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Health cho thấy những người duy trì lịch ngủ đều đặn có xu hướng lão hóa sinh học chậm hơn so với những người thường xuyên thay đổi giờ ngủ.

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Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, mọi người có thể thực hiện những nguyên tắc sau:

Đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya. Nên cố gắng đi ngủ vào khoảng 22-23 giờ và duy trì đều đặn mỗi ngày. Thức khuya kéo dài có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như rối loạn chuyển hóa.

Giữ giờ ngủ và giờ thức ổn định. Ngay cả vào cuối tuần, thời gian đi ngủ và thức dậy cũng không nên chênh lệch quá một giờ so với ngày thường để duy trì nhịp sinh học.

Không ngủ trưa quá lâu. Một giấc ngủ trưa khoảng 20-30 phút thường đủ giúp giảm mệt mỏi mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Ngủ trưa quá lâu có thể khiến cơ thể khó ngủ vào buổi tối.

Tạo môi trường ngủ phù hợp. Phòng ngủ nên yên tĩnh, tối, thoáng mát, với nhiệt độ khoảng 18-22°C. Đồng thời, nên lựa chọn nệm, gối và chăn phù hợp để tạo cảm giác thoải mái khi ngủ.

Theo Toutiao