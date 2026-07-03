Một nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến giáp: "Thủ phạm" là món rau nhiều người tưởng ăn càng nhiều càng khỏe

Thông tin 3 người cùng một nhà tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng mắc ung thư tuyến giáp do ăn quá nhiều rau củ muối đã khiến nhiều người hoang mang.

Bởi vì giống như gia đình ông Ngô (tên họ đã thay đổi), không ít người cho rằng ăn nhiều rau củ muối tốt cho sức khỏe. Lý do là nguyên liệu từ rau củ vốn là nhóm thực phẩm tốt, cộng thêm được chế biến thủ công, quá trình lên men cũng tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy!

Theo lời ông Ngô kể, gia đình ông muốn ăn nhiều rau củ nhưng lại bận rộn, không muốn mất nhiều thời gian chế biến. Họ tự muối rau củ vừa tiết kiệm, sạch lại tiện lợi, đến bữa chỉ việc múc ra bát là ăn được. Cứ như vậy, rau củ muối trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cơm nhà họ gần chục năm nay.

Hai tháng trước, ông Ngô đi khám vì ho dai dẳng, khó nuốt và có cục cứng ở cổ. Bác sĩ kết luận ông mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 3 ở tuổi 43.

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Sau khi phân tích và phát hiện nguyên nhân gây bệnh là thói quen ăn uống, cụ thể là ăn quá nhiều rau củ muối chua, bác sĩ khuyên cả gia đình ông tới bệnh viện tầm soát ung thư. Kết quả, vợ và một người con của ông, đều những người có sở thích ăn rau củ muối chua đều mắc bệnh tương tự, ở giai đoạn nhẹ hơn.

Tại sao ăn nhiều rau củ muối chua gây ung thư tuyến giáp?

Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn nhiều rau củ muối chua có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp do các cơ chế sinh hóa liên quan đến thành phần và quá trình lên men. Quá trình muối chua tạo ra nitrit và nitrosamine. Các chất này có khả năng gây ung thư mạnh, liên quan trực tiếp đến việc bẻ gãy cấu trúc DNA, làm tổn thương sâu và kích thích tế bào tuyến giáp đột biến thành ác tính.

Đồng thời, lượng natri cao từ thực phẩm muối chua có thể gây mất cân bằng khoáng chất nghiêm trọng, phá vỡ môi trường nội bào, ảnh hưởng xấu đến chức năng bài tiết hormone của tuyến giáp và gia tăng nguy cơ ung thư. Quá trình lên men này còn sản sinh vô số các gốc tự do và chất oxy hóa nguy hiểm. Chúng tấn công trực tiếp vào màng tế bào, làm tổn hại cho DNA và tế bào lành lặn, làm tăng nguy cơ viêm mãn tính và căng thẳng oxy hóa.

Việc tiêu thụ thực phẩm muối chua thường xuyên và lâu dài, đặc biệt nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh có thể dẫn đến tích tụ các hợp chất có hại. Điều này không chỉ góp phần làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp mà còn rất nhiều các loại ung thư khác như gan, dạ dày, thận… Thói quen ăn mặn và lạm dụng đồ lên men lâu ngày cũng dẫn tới dễ mắc nhiều vấn đề sức khỏe khác như phá hủy niêm mạc hệ tiêu hóa, xơ vữa tim mạch, gây tăng huyết áp và cản trở hấp thu canxi có hại cho xương…

Ăn rau củ muối chua thế nào mới an toàn?

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ điều trị của ông Ngô khuyến cáo chỉ nên ăn rau củ muối chua với lượng vừa phải. Khoảng 50 - 100g mỗi lần và không quá 3 lần mỗi tuần.

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Đặc biệt là nên kiểm soát lượng muối, đảm bảo vệ sinh khi muối. Tuyệt đối không ăn rau củ muối xổi khi hàm lượng nitrit tồn dư còn quá cao hay chín quá kỹ, có dấu hiệu hư hỏng, nhiễm nấm mốc. Nên kết hợp với thực phẩm giàu kali và uống đủ nước sẽ giúp thận tăng cường đào thải, nhanh chóng cân bằng natri trong cơ thể.

Hãy ưu tiên ăn rau củ tươi, bằng các cách chế biến ít muối hơn, ít dầu mỡ như luộc, hấp, nấu canh… thay vì muối chua. Trẻ em, người già, người tiêu hóa kém, mới ốm dậy tốt nhất không nên ăn.

7 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp cần chú ý

Để không phát hiện bệnh muộn như trường hợp của gia đình ông Ngô, bác sĩ cảnh báo cần chú ý đến 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp điển hình dưới đây:

- Xuất hiện u cục ở cổ: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh. Người bệnh thường vô tình sờ thấy một khối u cứng, gồ lên ở vùng trước cổ, khối u này có xu hướng di động theo nhịp nuốt.

- Khàn tiếng kéo dài: Khối u ác tính khi phát triển lớn sẽ chèn ép hoặc xâm lấn trực tiếp vào dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Tình trạng này gây ra biểu hiện khàn giọng, đổi giọng nhưng không đi kèm triệu chứng ho hay sốt do cảm cúm thông thường.

- Nuốt nghẹn, khó nuốt: Tuyến giáp nằm ngay trước thực quản. Khối u tăng kích thước sẽ chèn ép vào đường ăn uống, khiến bệnh nhân luôn có cảm giác vướng nghẹn ở cổ họng, khó nuốt thức ăn đặc và đau khi nuốt.

- Ho dai dẳng không rõ nguyên nhân: Rất nhiều bệnh nhân ung thư tuyến giáp bị nhầm lẫn bệnh giai đoạn đầu vì triệu chứng ho liên tục, ho khan kéo dài và dùng thuốc ho thông thường không thuyên giảm. Nguyên nhân là do khối u kích ứng vào vùng khí quản.

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- Khó thở: Ở giai đoạn muộn hơn, khi khối u tuyến giáp xâm lấn sâu hoặc đè ép vào khí quản sẽ làm hẹp đường thở. Người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, thở khò khè, đặc biệt là khi nằm ngửa.

- Đau tức vùng cổ: Cảm giác đau tức hoặc đau nhói ở vùng trước cổ đôi khi có thể lan rộng ra vùng tai hoặc lên góc hàm do hệ thống dây thần kinh bị khối u chèn ép.

- Nổi hạch cổ: Đi kèm với khối u ở tuyến giáp, người bệnh có thể xuất hiện các hạch nhỏ, sưng cứng ở vùng cổ, hạch này thường không đau và không tự biến mất sau nhiều tuần.

Nguồn và ảnh: Sohu, Cancer123