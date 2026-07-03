ĐỈNH: Một "trường làng" góp mặt trong 3/8 bảng thống kê các trường có điểm thi THPT các môn cao nhất ở Hà Nội, có cả Á khoa khối A00!

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 20 trường có điểm trung bình cao nhất theo từng môn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; bao gồm các môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý.

Trong đó, trường chuyên và các trường top đầu chiếm ưu thế. Các trường như THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An, THPT Yên Hòa,... góp mặt trong cả 8 bảng thống kê.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một trường làng ở khu Đông Anh cũng xuất sắc lọt vào đến 3/8 bảng thống kê các trường có điểm thi THPT các môn cao nhất. Đó là trường THPT Liên Hà. Cụ thể, trường đứng thứ 6 với môn Địa Lý, đứng thứ 20 với môn Lịch Sử và thứ 19 với môn Vật Lý.

THPT Yên Hà có địa chỉ tại thôn Lỗ Khê, xã Yên Lâm. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025-2026, học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp 100%, với 23 điểm 10, gồm: 18 điểm 10 Toán; 3 điểm 10 Hóa; 1 điểm 10 Vật Lý; 1 điểm 10 Sử.

Đáng chú ý, em Hoàng Minh Long, học sinh lớp 12A1 của trường có tổng điểm khối A00: 29,50 điểm gồm Toán: 10,00; Vật lí: 10,00 và Hóa học: 9,50. Em cũng là Á khoa khối A00 toàn TP Hà Nội.

THPT Liên Hà

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024-2025, học sinh của trường cũng đỗ tốt nghiệp 100%. Điểm trung bình tốt nghiệp của toàn trường đạt 7,581, vượt so với mức trung bình của Hà Nội (6,44) và cả nước (6,17). Toàn trường có 29 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo các tổ hợp xét tuyển đại học, nhiều học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở các môn thi.

Vào tháng 2/2026, trường THPT Liên Hà cũng gây bất ngờ khi lọt top 6 đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa, cụ thể là xếp vị trí 3/6.

Trước đó năm 2025, em Phạm Tuấn Thành, học sinh lớp 12 của trường tham gia sân chơi trí tuệ Đường Lên đỉnh Olympia và xuất sắc lọt vào vòng thi Quý 3 và dừng lại ở vị trí Nhì Quý.

Em Phạm Tuấn Thành học sinh THPT Liên Hà lọt vào vòng thi Quý Olympia 2025

Những năm gần đây, học sinh trường THPT Liên Hà cũng liên tục đạt được những thành tích nổi bật tại các kỳ thi cấp thành phố. năm học 2024–2025, nhà trường có 02 học sinh đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố, là các em Khổng Quang Minh và Trần Minh Hải. Năm học 2025–2026, Trường THPT Liên Hà có 04 học sinh xuất sắc đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, gồm: Nguyễn Chu Hải Đăng - môn Hóa học; Nguyễn Tuấn Minh Tú - môn Toán học; Vũ Quốc Minh - môn Toán học; Lê Văn Hưng - môn Tin học.

Những thành tích xuất sắc này đã khẳng định chất lượng giáo dục và sự nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Liên Hà, trở thành một trong những điểm sáng giáo dục của thành phố Hà Nội.