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Từ bây giờ, tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 cần làm ngay việc này, kẻo mất quyền lợi

| | Sống

Từ bây giờ, tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 cần làm ngay việc này, kẻo mất quyền lợi

Nếu không thực hiện theo đúng mốc thời gian dưới đây, thí sinh sẽ bị mất quyền lợi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Sáng nay (1/7) Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi biết điểm thi, tất cả các thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng sau.

Từ ngày 1/7-5/7, thí sinh đăng ký phúc khảo nếu có nhu cầu. Kết quả được trả muộn nhất vào ngày 20/7.

Đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau thời gian này, các trường sẽ tiến hành lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 9/8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8; những trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục tuyển bổ sung, hạn cuối là tháng 12/2026.

Năm 2026, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Vì vậy, sau khi có điểm thi, thí sinh cần rà soát kỹ điểm số, đối chiếu với tổ hợp xét tuyển, đề án tuyển sinh của các trường, đồng thời sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên để bảo đảm quyền lợi trong quá trình xét tuyển.

Năm nay, 1,22 triệu thí sinh đã tham gia kì thi tốt nghiệp THPT. Trong đó hơn 1,21 triệu thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,18%. Kỳ thi được tổ chức tại 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi trên phạm vi cả nước.

Đinh Anh

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