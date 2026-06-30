Đúng 10 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi: Quy mô 1.000 giường, đào tạo nhân sự từ nhiều năm trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút với công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Theo đó, vào ngày 10/7, cơ sở 2 của một trong những bệnh viện ngoại khoa hàng đầu cả nước đã sẵn sàng đón bệnh nhân ngay tại Ninh Bình sau hơn 10 năm chờ đợi. Sự kiện này mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho hàng chục triệu người dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Dự án 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đặt tại tỉnh Ninh Bình, là một trong hai dự án y tế trọng điểm quốc gia cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Theo thông tin từ Bộ Y tế, mỗi dự án có tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng khoảng 138.000 m², được thiết kế theo quy mô 1.000 giường bệnh với hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đạt chuẩn hiện đại.

Dự án khởi công từ năm 2015 nhưng trải qua giai đoạn dài đình trệ, có thời điểm tạm dừng thi công khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Quá trình thanh tra từng chỉ ra một số vi phạm trong đầu tư, đấu thầu tại hai dự án, gây lãng phí ngân sách hàng nghìn tỷ đồng và dẫn tới việc khởi tố một số cá nhân liên quan. Phải đến khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, công trình mới được đẩy nhanh tiến độ trở lại.

Chuẩn bị nhân sự nhiều năm trước ngày khai trương

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường

Trong hơn một thập kỷ qua, hệ thống y tế tuyến cuối tại Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải, có những thời điểm một giường bệnh phải gánh tới ba bệnh nhân. Phần lớn người dân các tỉnh lân cận buộc phải dồn về trung ương vì nguồn lực y tế tuyến tỉnh còn hạn chế, gây áp lực lớn lên đội ngũ y bác sĩ. Sự xuất hiện của cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng là lời giải căn cơ cho bài toán này, giúp người dân Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và các khu vực lân cận tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa phức tạp ngay tại địa phương.

Khác với hình dung về một cơ sở mới hoàn toàn xa lạ, đội ngũ nhân sự cho cơ sở 2 đã được Bệnh viện Việt Đức tuyển dụng và đào tạo từ vài năm trước. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên liên tục được luân chuyển, thực hành để chuẩn hóa quy trình làm việc giữa hai cơ sở. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định chuyên môn giữa Hà Nội và Ninh Bình sẽ đồng nhất, đảm bảo hoạt động tại cơ sở chính không bị xáo trộn khi chia sẻ nhân lực.

Để thu hút nhân sự về làm việc lâu dài tại Ninh Bình, Bộ Y tế đã đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính đặc thù. Viên chức luân phiên từ Hà Nội xuống được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng mỗi tháng tiền thuê nhà lưu trú, chi phí đi lại được hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng mỗi ngày cho xe 45 chỗ. Đáng chú ý, nhân lực làm việc tại cơ sở 2 còn được hưởng mức trợ cấp dao động khoảng 11,6 đến 15,6 triệu đồng/người/ tháng, tương đương mức thu nhập tăng thêm tại cơ sở Hà Nội. Trước khi được bố trí công việc chính thức, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh phải trải qua ít nhất 6 tháng đào tạo, khối hành chính và hỗ trợ tối thiểu 3 tháng.

Giá dịch vụ ngang cơ sở chính, bảo hiểm y tế thông suốt

Một trong những đề xuất được nhiều người dân quan tâm là cơ chế tài chính áp dụng cho cơ sở 2. Theo dự thảo nghị quyết Bộ Y tế trình Chính phủ, giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được phê duyệt cho cơ sở Hà Nội sẽ được áp dụng chung cho cả cơ sở tại Ninh Bình, tức người bệnh không phải lo ngại về chênh lệch viện phí khi lựa chọn khám chữa tại đây.

Hai cơ sở cũng được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương nhau để thuận lợi trong thanh toán bảo hiểm y tế, được lựa chọn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội tại Hà Nội hoặc Ninh Bình tùy điều kiện. Ngoài ra, hai cơ sở được dùng chung kết quả đấu thầu thuốc và thiết bị y tế, được điều chuyển thuốc, hóa chất, trang thiết bị qua lại, đồng thời được chuyển bệnh nhân trực tiếp giữa hai nơi mà không cần ký thêm hợp đồng riêng cho từng lần chuyển viện hay chuyển mẫu bệnh phẩm.

Theo định hướng của Bộ Y tế, cơ sở 2 không chỉ làm nhiệm vụ giảm tải đơn thuần cho Hà Nội mà còn được kỳ vọng phát triển thành cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế, triển khai các kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ cả người nước ngoài và khách du lịch có nhu cầu điều trị chuyên sâu. Mục tiêu xa hơn là từng bước giảm tình trạng người Việt phải ra nước ngoài chữa bệnh vì thiếu cơ sở trong nước đủ năng lực.

Theo Báo điện tử Chính phủ