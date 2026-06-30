Vì sao băng dính trong suốt để lâu lại ngả vàng?

Băng dính trong mới mua thường có màu trong suốt, nhưng nếu để vài tháng hoặc vài năm, đặc biệt ở những cuộn ít dùng, bạn sẽ thấy phần băng dính dần chuyển sang màu vàng nhạt, thậm chí vàng nâu. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng băng dính bị bẩn hoặc mốc, nhưng nguyên nhân thực sự lại nằm ở quá trình lão hóa của vật liệu.

Không phải bụi bẩn mà là vật liệu đang "già đi"

Một cuộn băng dính trong gồm hai phần chính là lớp màng nhựa và lớp keo dính. Theo thời gian, cả hai đều chịu tác động từ oxy trong không khí, ánh sáng và nhiệt độ. Quá trình này gọi là oxy hóa. Khi các phân tử trong nhựa hoặc keo bị oxy hóa, cấu trúc hóa học thay đổi, tạo ra các hợp chất có màu vàng. Đây cũng là lý do nhiều món đồ nhựa trắng để lâu sẽ ngả vàng theo thời gian.

Ánh nắng và nhiệt độ khiến băng dính vàng nhanh hơn

Nếu cuộn băng dính được đặt gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc trong môi trường nóng như cốp xe, quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều. Tia UV trong ánh nắng có thể phá vỡ liên kết của nhựa và keo, trong khi nhiệt độ cao thúc đẩy các phản ứng oxy hóa. Vì vậy, cùng là một loại băng dính nhưng cuộn được cất trong ngăn kéo thường giữ màu lâu hơn cuộn đặt trên bàn làm việc cạnh cửa sổ.

Băng dính ngả vàng có còn dùng được không?

Trong nhiều trường hợp, vẫn dùng được. Tuy nhiên, khi băng dính đã ngả vàng rõ rệt, lớp keo cũng thường bắt đầu giảm chất lượng. Bạn có thể gặp một trong hai tình trạng:

- Keo khô, dính kém hơn trước.

- Keo bị chảy, để lại lớp dính trên bề mặt khi bóc ra.

Đây đều là dấu hiệu lớp keo đã bị lão hóa, chứ không chỉ thay đổi về màu sắc.

Vì sao có cuộn vàng rất nhanh, có cuộn nhiều năm vẫn trong?

Điều này phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và điều kiện bảo quản. Các loại băng dính giá rẻ thường sử dụng loại keo và màng nhựa có khả năng chống lão hóa kém hơn nên dễ ngả vàng sau một thời gian ngắn. Trong khi đó, những sản phẩm chất lượng cao thường được bổ sung chất chống oxy hóa hoặc chất chống tia UV để kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, việc bảo quản cũng rất quan trọng. Để băng dính ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao sẽ giúp cuộn băng giữ được độ trong và độ bám dính lâu hơn.

Có thể làm băng dính trong trở lại không?

Rất tiếc là không.

Màu vàng không nằm trên bề mặt nên không thể lau sạch. Đây là sự thay đổi xảy ra ngay bên trong cấu trúc của lớp nhựa và lớp keo. Một khi vật liệu đã bị oxy hóa, quá trình này gần như không thể đảo ngược. Vì vậy, nếu cuộn băng dính đã ngả vàng và keo cũng không còn bám tốt, cách đơn giản nhất là thay bằng cuộn mới.

Lần tới khi nhìn thấy một cuộn băng dính cũ chuyển sang màu vàng, bạn có thể yên tâm rằng đó không phải do bẩn hay mốc. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy vật liệu đã trải qua quá trình lão hóa tự nhiên dưới tác động của thời gian, oxy trong không khí, ánh sáng và nhiệt độ.