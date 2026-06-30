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Chuyển khoản thành công 240 triệu đồng từ ngân hàng Vietcombank sang TPbank: Công an vào cuộc, mời người phụ nữ ở Tuyên Quang lên làm việc

| | Sống

Chuyển khoản thành công 240 triệu đồng từ ngân hàng Vietcombank sang TPbank: Công an vào cuộc, mời người phụ nữ ở Tuyên Quang lên làm việc

Sau khi phát hiện tài khoản nhận nhầm 240 triệu đồng, một người đàn ông ở thành phố Cần Thơ đã nhờ công an xác minh và trao trả đầy đủ cho người chuyển khoản ở tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vào ngày 26/6, Công an phường Cái Răng đã hỗ trợ anh L.V.T (tạm trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 240.000.000 đồng cho chị H.T.H do đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của anh T.

Anh L.V.T tại Công an phường Cái Răng nhờ được hỗ trợ chuyển trả lại tiền

Trước đó, vào ngày 12/6, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, chị H.T.H đã chuyển nhầm số tiền 240.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của anh L.V.T.

Sau khi phát hiện số tiền được chuyển vào tài khoản của mình, anh T. mong muốn trả lại cho người chuyển nhầm. Tuy nhiên, do lo ngại có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến hành vi lừa đảo, vay mượn hoặc tranh chấp tài sản về sau, anh T. đã đến Công an phường Cái Răng trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Ủy nhiệm chi anh L.V.T đã hoàn trả tiền chuyển nhầm và lời cảm ơn từ chị H.T.H

Tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ, Công an phường Cái Răng đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định được người chuyển khoản nhầm là chị H.T.H, hiện cư trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Công an phường Cái Răng đã chủ động phối hợp với Công an phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang để xác minh, trao đổi thông tin, hỗ trợ liên hệ với chị H.T.H, tạo điều kiện thuận lợi để việc hoàn trả số tiền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.

Chị H.T.H tại trụ sở Công an phường Minh Xuân đã nhận đủ số tiền do chuyển nhầm và gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Công an

Kết quả, số tiền 240.000.000 đồng đã được anh L.V.T trao trả đầy đủ cho chị H.T.H. Nhận lại tài sản, chị H.T.H bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cái Răng và Công an phường Minh Xuân đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Hành động của anh L.V.T là việc làm đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức trong đời sống xã hội. Đây cũng là một tấm gương đẹp cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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