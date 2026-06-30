Không cần chà xát, chỉ cần dùng đúng 2 nguyên liệu này là nồi chiên không dầu sạch như mới

Nồi chiên không dầu vẫn là một trong những thiết bị nhà bếp được ưa chuộng nhất nhờ giúp việc nấu nướng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, để thiết bị luôn hoạt động hiệu quả và không ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, việc vệ sinh thường xuyên là vô cùng cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị nên làm sạch nồi chiên sau mỗi lần sử dụng. Bên cạnh đó, thiết bị cũng cần được vệ sinh kỹ định kỳ để loại bỏ hoàn toàn cặn thức ăn và dầu mỡ bám ở những vị trí khó tiếp cận.

Chuyên gia dọn dẹp Chantel Mila (được biết đến với tên Mama Mila trên TikTok) mới đây đã chia sẻ mẹo làm sạch nồi chiên không dầu chỉ với hai nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp, gần như không cần dùng nhiều sức để chà rửa.

Nồi chiên không dầu vẫn là một trong những thiết bị nhà bếp được ưa chuộng nhất nhờ giúp việc nấu nướng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Đầu tiên, hãy lấy giỏ chiên ra khỏi nồi và đặt vào bồn rửa. Rắc một lượng muối nở (baking soda) đủ phủ kín những vết bẩn hoặc mảng bám cứng đầu.

Tiếp theo, nhỏ thêm một ít nước rửa chén, rồi từ từ đổ nước sôi vào giỏ chiên. Theo tờ Mirror, hỗn hợp này sẽ tạo phản ứng sủi nhẹ và giúp làm bong các mảng thức ăn cháy khét bám trên bề mặt.

Sau đó, chỉ cần để hỗn hợp ngâm trong giỏ chiên một khoảng thời gian để phát huy tác dụng.

Khi dầu mỡ và cặn bẩn đã được làm mềm, hãy đổ bỏ phần nước bẩn. Thông thường, bạn gần như không cần phải chà mạnh. Với những vết bẩn đặc biệt cứng đầu, có thể trộn baking soda với một ít nước để tạo thành hỗn hợp sệt rồi thoa trực tiếp lên khu vực cần làm sạch.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa baking soda và nước rửa chén đặc biệt hiệu quả trong việc đánh bay dầu mỡ, vì vậy cũng có thể áp dụng để làm sạch nhiều bề mặt trong nhà bếp hoặc các loại nồi, chảo bị bám bẩn.

Việc bổ sung nước rửa chén giúp tăng lượng chất hoạt động bề mặt (surfactants) – các phân tử có khả năng làm giảm sức căng bề mặt giữa hai chất, từ đó giúp nước và dầu hòa trộn dễ hơn, nâng cao hiệu quả loại bỏ dầu mỡ.

Ngoài ra, nước rửa chén còn giúp loại bỏ một số vi khuẩn mà baking soda không thể xử lý hoàn toàn, góp phần giữ cho nồi chiên sạch sẽ và an toàn khi sử dụng.

Theo hãng Dr. Oetker, baking soda là một chất tẩy rửa tự nhiên rất hiệu quả nhờ đặc tính mài mòn nhẹ. Nguyên liệu này có thể loại bỏ cặn bẩn cứng đầu mà không làm hư hại bề mặt thiết bị, đồng thời giúp làm bong thức ăn bám dính mà không cần chà xát quá mạnh.

Trong khi đó, Vanguard Cleaning cho biết đặc tính kiềm của baking soda còn giúp khử mùi hiệu quả bằng cách hấp thụ và trung hòa các mùi hôi còn lưu lại sau quá trình nấu nướng.

Dr. Oetker giải thích: "Phần lớn các mùi khó chịu trong không khí đều có tính axit. Baking soda là một chất kiềm nên có thể phản ứng với các axit này và trung hòa chúng."

Nhờ cơ chế bao bọc và tách các hạt dầu mỡ, bụi bẩn khỏi bề mặt, baking soda kết hợp với nước rửa chén có thể giúp xử lý những vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Đồng thời, baking soda còn hoạt động như một chất khử mùi tự nhiên, giúp loại bỏ mùi thức ăn còn sót lại sau khi vệ sinh nồi chiên không dầu.