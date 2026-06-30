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CHÚ Ý: Rất nhiều phụ huynh Hà Nội đang nhầm lẫn về thông tin tuyển sinh lớp 10 của 2 trường THPT trùng tên!

| | Sống

CHÚ Ý: Rất nhiều phụ huynh Hà Nội đang nhầm lẫn về thông tin tuyển sinh lớp 10 của 2 trường THPT trùng tên!

Hiện phụ huynh Hà Nội đang rất mong ngóng thông tin tuyển sinh của ngôi trường này.

Thời gian trước, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026 - 2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và tuyển sinh lớp 10 từ cuối tháng 5 tới. Cụ thể, khối công lập có 4 trường THPT mới, bao gồm: THPT Hoàng Quán Chi (P.Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (P.Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (P.Sơn Tây). Trong đó, Trường THPT Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở tại vị trí mới, tăng quy mô tuyển sinh so với trước.

Hiện tại, các trường THPT Hoàng Quán Chi, Việt Hùng và Xuân Khanh đều đã có thông tin tuyển sinh và mức điểm chuẩn năm học 2026-2027. Riêng trường THPT Vĩnh Hưng hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa có thông tin tuyển sinh.

Trên mạng xã hội, rất nhiều phụ huynh ở khu vực Hoàng Mai đang mong ngóng thông tin tuyển sinh từ ngôi trường này. Mới đây, nhiều phụ huynh vui mừng truyền tai nhau thông tin THPT Vĩnh Hưng đã có thông tin tuyển sinh lớp 10. Theo thông tin được lan truyền, năm nay, trường tuyển sinh 523 học sinh, chia thành 12 lớp. Tuy nhiên, đây thực chất là thông tin tuyển sinh của trường THPT Vĩnh Hưng ở tỉnh Tây Ninh.

Thông tin tuyển sinh của trường THPT Vĩnh Hưng Tây Ninh

Được biết, trường THPT Vĩnh Hưng ở Hà Nội nằm trên ô đất ký hiệu F1/TH4, phân khu H2-4, khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng. Lối vào trường hiện nay là ngõ 79 phố Thanh Đàm, thông sang ngõ 2 phố Nam Dư.

THPT Vĩnh Hưng ở Hà Nội hiện đang vẫn trong quá trình hoàn thiện xây dựng

Trường được xây dựng trên diện tích 9.488m2, gồm 5 khối nhà xếp so le bao quanh sân trung tâm. Các khối nhà gồm một dãy 3 tầng, một dãy 4 tầng và ba dãy 5 tầng.

Tổng hợp

Theo Thanh Hương

phunumoi.net.vn

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