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Ai đang dùng mặt nạ BANOBAGI cần lưu ý: 57.000 sản phẩm giả vừa bị phát hiện ở Hà Nội

| | Sống

Ai đang dùng mặt nạ BANOBAGI cần lưu ý: 57.000 sản phẩm giả vừa bị phát hiện ở Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường và công an tại Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI trị giá hơn 427 triệu đồng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, mới đây lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương phát hiện và tạm giữ số lượng lớn mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội, ngày 17/6/2026, đơn vị phối hợp với Công an phường Phú Lương tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa mỹ phẩm tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại địa điểm trên đang tập kết 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da mang nhãn hiệu BANOBAGI, được giới thiệu có xuất xứ Hàn Quốc. Các sản phẩm gồm nhiều dòng khác nhau như Whitening & Aqua Hydrating, Whitening & Stretching Patch, Whitening & BHA-AHA, Whitening & Lifting, Whitening & Dark Spot Care, Whitening & Relaxing Revital, Whitening & Moisture, Whitening & Tighten Pores, Whitening & Tone Up và Whitening & CA Care.

57.000 mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI bị tạm giữ

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Qua đối chiếu thông tin, lực lượng chức năng nhận thấy các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Để xác minh vụ việc, Đội QLTT số 11 đã gửi văn bản đề nghị Công ty TNHH C-YOON Việt Nam - đơn vị đại diện quyền sở hữu nhãn hiệu BANOBAGI tại Việt Nam - phối hợp giám định, xác nhận tính hợp pháp của hàng hóa.

Ngày 18/6/2026, Công ty TNHH C-YOON Việt Nam có văn bản xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ không phải sản phẩm chính hãng của BANOBAGI, không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại thị trường Việt Nam. Do đó, toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tài liệu xác minh và ý kiến của chủ thể quyền, Đội QLTT số 11 xác định tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 427,5 triệu đồng. Hành vi của chủ lô hàng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Nhằm bảo đảm xử lý đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, Đội QLTT số 11 và Công an phường Phú Lương đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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