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Công an cảnh báo tới tất cả người dân vừa có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

| | Sống

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình thức livestream quảng bá dịch vụ “cào vé số hộ” với những lời mời chào hấp dẫn, tạo cảm giác dễ trúng thưởng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo các đối tượng thường tổ chức các buổi phát trực tiếp với hình ảnh bắt mắt, bố trí nhiều xấp vé số và kèm theo danh sách khách hàng đã tham gia. Những thông tin này được dàn dựng nhằm tạo dựng niềm tin và gây hiệu ứng đám đông, khiến người xem tin rằng hoạt động đang diễn ra minh bạch, có nhiều người tham gia và trúng thưởng.

Bên cạnh đó, các đối tượng đưa ra những gói “combo” vé số với giá tương đối thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng, đánh vào tâm lý muốn thử vận may với chi phí nhỏ của người dân. Khi có số lượng lớn người tham gia, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này là rất đáng kể.

Công an cảnh báo tới tất cả người dân vừa có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau- Ảnh 1.

Hình ảnh phiên livestream lừa đảo

Trong quá trình livestream, việc cào vé được thực hiện nhanh chóng, có dấu hiệu dàn dựng nhằm tạo cảm giác chân thực. Các đối tượng có thể sử dụng vé đã được chuẩn bị sẵn hoặc đánh dấu trước để thể hiện việc trúng thưởng, đồng thời lợi dụng góc quay và kỹ thuật hình ảnh nhằm che giấu kết quả thực tế.

Vì người tham gia không trực tiếp kiểm soát tấm vé, toàn bộ kết quả trúng thưởng hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thực hiện livestream. Khi có trường hợp được thông báo trúng giải lớn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người chơi chuyển thêm tiền dưới các danh nghĩa như phí vận chuyển, phí hoàn tất thủ tục hoặc nghĩa vụ tài chính, sau đó cắt đứt liên lạc ngay khi đạt được mục đích.

Công an cảnh báo tới tất cả người dân vừa có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau- Ảnh 2.

Các đối tượng yêu cầu chuyển khoản để nhận thưởng

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hình thức lừa đảo này còn tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Thông qua các giao dịch chuyển tiền, các đối tượng có thể thu thập dữ liệu quan trọng của người tham gia như số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo khác với mức độ tinh vi hơn.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến không ít người trở thành nạn nhân xuất phát từ tâm lý chủ quan, tin tưởng vào hình thức thể hiện bề ngoài, cũng như thiếu thông tin về quy định pháp lý liên quan. Các đối tượng lừa đảo đã khai thác triệt để yếu tố tâm lý này, kết hợp với kỹ thuật dàn dựng chuyên nghiệp để tạo ra một “kịch bản” có vẻ đáng tin cậy, từ đó đánh lừa nhận thức của người xem.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức mua vé số hoặc giao dịch tài chính thông qua các nền tảng không chính thống, đặc biệt là các hoạt động “cào hộ” qua mạng.

Người dân cần nhận thức rõ rằng các loại hình vé số hợp pháp luôn có giá niêm yết công khai, không tồn tại hình thức bán theo gói ưu đãi như hàng hóa thương mại điện tử. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ danh tính.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

Kim Linh

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