Biển Đông sắp xuất hiện bão số 1

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng 30/6-1/7, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Lúc 7h ngày 30/6, vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc, 123,0 độ Kinh Đông. Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80-85%, sau đó có thể mạnh lên thành bão với xác suất 60-65%.

Nếu bão hình thành, thì đây sẽ là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 trên khu vực Biển Đông.

Biển Đông có thể đón bão số 1 trong những ngày đầu tháng 7. (Ảnh minh hoạ)

Từ 1/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ 2/7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m. Vùng mưa dông mạnh có thể mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Ngoài ra, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ ngày 4-7/7, Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mực nước trên một số sông tại tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng đang lên, trên các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1. Mực nước thượng lưu sông Gâm tại trạm Bảo Lạc trên mức BĐ2, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng, trên sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang dao động trên mức BĐ1.

Từ đêm 30/6 đến ngày 1/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.