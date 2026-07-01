Bình An bất lực nhìn Phương Nga khóc 4 tiếng đồng hồ

Mới đây, Bình An khiến mạng xã hội được phen thích thú khi chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bà xã khóc nức nở suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Trong video được đăng tải, Bình An hài hước cho biết Phương Nga đã khóc liên tục từ 9 giờ tối đến tận 1 giờ sáng. Nàng hậu khi thì nằm trên giường vừa đọc sách vừa mếu máo lau nước mắt, lúc lại ngồi dậy thút thít, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Chứng kiến cảnh tượng này, nam diễn viên chỉ biết ngồi quay clip rồi "cầu cứu" cư dân mạng với dòng chia sẻ: "Bé nhà em quấy quá, xin ý kiến các mom."

Không ít người còn tưởng Phương Nga gặp chuyện buồn hay xảy ra biến cố khiến cô xúc động đến vậy. Tuy nhiên, khi đọc dòng chữ "con cá gai" của Bình An, nhiều cư dân mạng mới vỡ lẽ. Hóa ra, Phương Nga chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với nội dung đầy cảm xúc. Càng đọc, cô càng nhập tâm đến mức không thể ngừng rơi nước mắt.

Khoảnh khắc vừa thương vừa buồn cười nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều netizen thừa nhận bản thân cũng từng trải qua cảm giác tương tự khi đọc những tác phẩm quá xúc động. Không ít người còn hài hước cho rằng Bình An có lẽ cũng "bất lực toàn tập" trước cô vợ mê đọc sách đến mức khóc suốt 4 tiếng đồng hồ.

Trong khi Phương Nga vẫn mải mê chìm trong cảm xúc của cuốn truyện, Bình An lại chọn cách ghi lại toàn bộ khoảnh khắc rồi chia sẻ với người hâm mộ. Chính sự "bóc phốt" đầy hài hước này khiến cư dân mạng thích thú bởi đây không phải lần đầu tiên cặp đôi mang những câu chuyện đời thường lên mạng xã hội theo cách dí dỏm.

Khoảnh khắc Phương Ngan khóc bù lu bù loa khiến cư dân mạng bật cười

Sau khi kết hôn vào năm 2022, Bình An và Á hậu Phương Nga được xem là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống hôn nhân, từ những màn "troll" nhau, các chuyến du lịch cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Như lần cả hai cùng đi xem show thời trang mới đây, Phương Nga liên tục dùng điện thoại quay lại nam người mẫu đang trình diễn, mắt sáng rỡ và không ngừng hú hét đầy phấn khích trước màn khoe body nóng bỏng. Ngồi ngay bên cạnh, Bình An lập tức có động thái "tác động vật lý" nhẹ vào vợ như một màn nhắc nhở hài hước: "Có chồng rồi mà hú cái gì".

Dù bị ông xã cảnh cáo, Phương Nga vẫn giữ nguyên sự hào hứng. Không những không dừng lại, nàng Á hậu còn quay hẳn camera sang phía Bình An như để trêu ngược chồng. Chứng kiến thái độ "không hề biết sợ" của vợ, nam diễn viên chỉ biết đăng luôn khoảnh khắc này lên mạng xã hội kèm đúng một chữ: "Cay".

Bình An và Phương Nga có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng không kém lầy lội

Đằng sau những màn "đấu khẩu" vui vẻ, Bình An vẫn nhiều lần khiến dân tình ngưỡng mộ bởi sự tâm lý dành cho bà xã. Nam diễn viên không ít lần chuẩn bị những món quà bất ngờ, từng gây chú ý khi tặng Phương Nga một chiếc ô tô nhân dịp sinh nhật.

Ngoài ra, anh luôn đồng hành cùng vợ trong các chuyến du lịch, sự kiện và sẵn sàng chiều theo mọi sở thích của Phương Nga, từ việc cùng "đu idol" đến ghi lại những khoảnh khắc đời thường hài hước. Chính những điều giản dị ấy đã giúp cặp đôi trở thành một trong những gia đình trẻ được yêu mến nhất Vbiz.

Dù hay "cà khịa" nhau nhưng Bình An và Phương Nga vẫn được ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào dành cho đối phương

Ảnh: FBNV