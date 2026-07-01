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Tất cả người dân Hà Nội chú ý quy định liên quan đến cư trú phạt đến 40 triệu đồng từ 1/7

| | Sống

Đây là thông tin quan trọng đối với những công dân đang sinh sống tại Hà Nội.

Từ hôm nay (1/7), Luật Thủ đô 2026 cùng các Nghị quyết triển khai thi hành Luật của HĐND TP Hà Nội chính thức có hiệu lực. Trong đó, nội dung được chú ý là việc tăng mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, cư trú trên địa bàn TP Hà Nội.

Đặc biệt trong số 7 hành vi vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và đi lại, có hành vi có mức tiền phạt lên 40 triệu đồng. Cụ thể:

Tất cả người dân Hà Nội chú ý quy định liên quan đến cư trú phạt đến 40 triệu đồng từ 1/7- Ảnh 1.

- Khai không đúng sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục giá trị sử dụng hoặc trình báo mất hộ chiếu, giấy thông hành; khai không đúng sự thật để được cấp các loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, giấy tờ cho người nước ngoài, tem AB, thẻ ABTC: Mức phạt 1-4 triệu đồng.

- Không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu: Mức phạt 1- 4 triệu đồng.

- Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật: Mức phạt 6-10 triệu đồng.

- Cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 1-3 người nước ngoài hoặc tạo tài khoản bằng thông tin sai sự thật để khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện từ, người nước ngoài không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật: Mức phạt 6-10 triệu đồng.

- Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú từ 4-8 người nước ngoài: Mức phạt 20-30 triệu đồng.

- Cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú từ 9 người nước ngoài trở lên: Mức phạt 30-40 triệu đồng.

- Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm hoặc khai không đúng sự thật: Mức phạt 30-37,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, quy định cũng nêu rõ nếu vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

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Đinh Anh

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