CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 8h sáng ngày 1/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được chính thức công bố đến phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Để tra cứu kết quả, thí sinh có thể lựa chọn một trong hai cách phổ biến là tra cứu trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Cách 1: Thí sinh truy cập website kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Sau đó, nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận, rồi nhấn "Tra cứu" để xem kết quả điểm thi.

Cách 2: Thí sinh có thể tra cứu trực tiếp trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 34 tỉnh, thành phố.

Khi tra cứu, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của từng địa phương bằng cách nhập số báo danh, mã xác nhận và nhấn tra cứu để xem điểm thi.

Dưới đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các Sở Giáo dục và Đào tạo 34 tỉnh, thành phố: