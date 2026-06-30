Top trường lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM

Sáng 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học mới.

Báo Tiền Phong thống kê 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất như sau:

Trong số các trường THPT công lập không chuyên, THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục là trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất với 24,75 điểm. Đứng ngay sau là 2 trường cùng lấy 24,5 điểm, gồm THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TPHCM.

Nhóm các trường có mức điểm chuẩn 24,25 gồm THPT Bùi Thị Xuân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Phú và THPT Nguyễn Hữu Huân. Trong khi đó, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Cầu cùng lấy 24 điểm.

Năm nay, khoảng cách điểm chuẩn giữa các trường trong nhóm dẫn đầu không lớn, dao động từ 24 đến 24,75 điểm, đồng nghĩa thí sinh phải đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1.

Theo bảng điểm chuẩn được công bố, hầu hết các trường trong nhóm dẫn đầu đều có mức điểm nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 cao hơn từ 0,25-1 điểm so với nguyện vọng 1 nhằm bảo đảm nguyên tắc xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

So với năm 2025, mặt bằng điểm chuẩn của nhóm trường dẫn đầu có xu hướng nhích lên. Nếu năm trước chỉ có một số trường vượt mốc 24 điểm thì năm nay cả 10 trường có điểm chuẩn cao nhất đều đạt từ 24 điểm trở lên.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm trường dẫn đầu hầu như không có sự biến động lớn về "gương mặt". Ngoài THPT Nguyễn Thượng Hiền, các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân hay Phú Nhuận tiếp tục giữ sức hút, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TPHCM cũng duy trì mức điểm rất cao.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TPHCM, đồng thời hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT từ ngày 30/6 đến hết ngày 15/7.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra vào đầu tháng 6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm nay, khoảng 78% thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường. Trong đó, lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn cao nhất, đạt 39,25/50 điểm. So với năm trước, đa số lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THCS - THPT Trần Đại Nghĩa tăng từ 0,5 đến 6,25 điểm, trong khi nhiều lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) giảm từ 1 đến 9 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, hơn 3.100 học sinh đã hoàn tất nhập học vào 4 trường chuyên. Trên cơ sở số lượng thí sinh này, Sở tính toán và công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà nhằm bảo đảm sát với tình hình tuyển sinh thực tế.