1 ngành học đang khát hơn 30.000 nhân lực nhưng Việt Nam mới có khoảng 4 trường ĐH đào tạo: Lương 35 triệu đồng/tháng trong tầm tay

Thiết kế và Phát triển Game là ngành học được xây dựng theo định hướng chuyên biệt, đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phát triển game. Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ các công nghệ thiết kế và phát triển game ở trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp game.

Hiểu đơn giản, ngành học này đào tạo cách xây dựng một trò chơi từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh. Sinh viên được học cách phát triển ý tưởng, xây dựng cốt truyện, thiết kế nhân vật, cơ chế và lối chơi, đồng thời tham gia thiết kế, lập trình và hoàn thiện mô hình game. Vì vậy, người theo đuổi lĩnh vực này cần có nền tảng về công nghệ thông tin, thiết kế, lập trình cùng khả năng sáng tạo và tư duy logic.

Ngành học đầy tiềm năng

Trong vài năm trở lại đây, ngành thiết kế game tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của thị trường game trong nước. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp, studio và cá nhân phát triển game đạt thành tích nổi bật, trong đó có một kỳ lân công nghệ trong lĩnh vực game. Đáng chú ý, khoảng 50% các tựa game phổ biến trên thế giới có sự tham gia của nhân sự Việt, song phần lớn vẫn ở vai trò gia công cho các đối tác nước ngoài.

Việt Nam cũng sở hữu 5 trong số 10 game studio hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Australia. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của ngành vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của thị trường. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống đào tạo chuyên sâu còn khá hạn chế.

Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo từ Bộ TT-TT, VN cần 30.000 nhân lực ngành game trong 2 - 3 năm tới, ở các vị trí như lập trình viên, thiết kế game và chuyên gia marketing. Trong khi đó, tính đến hiện tại, cả nước mới chỉ có khoảng 4 trường đại học triển khai chương trình đào tạo chuyên biệt về thiết kế và phát triển game.

Trong số đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là trường đại học Việt Nam đầu tiên mở ngành đào tạo chuyên sâu về game. Từ năm 2024, trường đã triển khai chương trình Thiết kế và Phát triển Game, đồng thời tiếp tục mở chương trình Thiết kế đồ họa Game (Game Art) vào năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của ngành.

Trước đó, chỉ có 2 đại học quốc tế là RMIT và Anh quốc Việt Nam (BUV) có chương trình về Thiết kế game. British University Vietnam (BUV) bắt đầu đào tạo ngành Thiết kế và Lập trình Game từ năm 2019 với chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire (Vương quốc Anh) cấp bằng. Đến năm 2022, Đại học RMIT Việt Nam chính thức tuyển sinh chương trình Cử nhân Thiết kế Game chuyên biệt đầu tiên của trường. Bắt đầu từ năm học 2025, Trường Đại học CMC cũng gia nhập nhóm các cơ sở đào tạo khi mở ngành Đồ họa Game.

Một số trường như Đại học FPT, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Văn Lang, Đại học Hoa Sen hay Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cũng đào tạo các ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật số hoặc Multimedia, tạo nền tảng để sinh viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất game.

Mức lương hấp dẫn

Theo khảo sát, thiết kế game thuộc top những ngành có thu nhập cao nhất trong khối kỹ thuật hiện nay, cho dù là người chỉ mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Ở Mỹ, trung bình một nhà thiết kế game nhận mức lương 64.800 USD/năm. Còn ở Nhật, mức lương trung bình của một nhà thiết kế game là 4.842.497 yên/năm.

Ảnh minh họa: Internet

Ở Việt Nam, mức lương của một game designer cũng rất hấp dẫn, dao động từ 15 triệu - 35 triệu đồng, thậm chí lên tới 50 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và trình độ. Bên cạnh lương chính, người thiết kế game có thể tăng thêm thu nhập khi làm các dự án riêng, lập trình game cá nhân để đẩy lên các kho ứng dụng iOS hay Google Play… Khi đó, mức thu nhập của họ sẽ là không giới hạn.

Chính nhu cầu nhân lực lớn cùng mức thu nhập hấp dẫn đang khiến Thiết kế và Phát triển Game trở thành một trong những ngành học giàu tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ theo đuổi.

(Tổng hợp)