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Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 NHANH và CHÍNH XÁC nhất

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Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 NHANH và CHÍNH XÁC nhất

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website của các Sở Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn dưới đây.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào lúc 8h sáng ngày 1/7. Sau khi có kết quả, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 34 tỉnh, thành phố.

Để tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập, mã xác nhận rồi nhấn "Tra cứu" để xem kết quả thi.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng nhập và tra cứu điểm thi thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tra cứu trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/7/2026.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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Theo Nhật Linh

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