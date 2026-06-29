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Xổ số miền Nam: Chồng đưa vợ đến đại lý đổi thưởng 18 tỉ đồng

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Xổ số miền Nam: Chồng đưa vợ đến đại lý đổi thưởng 18 tỉ đồng

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 29-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Chiều 29-6, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc.

Xổ số miền Nam: Chồng dẫn vợ đến đại lý đổi thưởng 18 tỉ đồng - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Long An được đổi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 27-6, giải độc đắc (dãy số 218731) được các đại lý xác nhận trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Long An là đại lý vé số Minh Tú ở TP Đồng Nai.

Đến chiều 29-6, thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 7 vé Long An đã liên hệ đổi thưởng với đại lý vé số Lộc Phát (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Lan Hùng Tú (tỉnh Tây Ninh).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 778736) của vé số Hậu Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Ngô Ngọc Thúy – chủ đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang – cho biết vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng ngụ tỉnh An Giang đã may mắn trúng giải độc đắc 9 vé Hậu Giang.

Khi đến đại lý, người này dẫn theo vợ và nhận chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng là 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam: Chồng dẫn vợ đến đại lý đổi thưởng 18 tỉ đồng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Trước đó, vào 28-6, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long – đã chia sẻ trang Facebook của đại lý mình về việc vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 445418) 3 vé Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 26-6.

"Anh biết đến dịch vụ đổi vé số trúng thưởng của đại lý Vé số Phú Vinh qua mạng xã hội. Sau khi liên hệ, anh và gia đình từ TP Cần Thơ đã trực tiếp đến Phú Vinh để làm thủ tục nhận thưởng 1,4 tỉ đồng tiền mặt, 4 tỉ đồng qua chuyển khoản" – anh Phú chia sẻ.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 29-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Theo Thu Tâm

NLĐ

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