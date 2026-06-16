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Một tài xế xe dịch vụ trúng độc đắc xổ số miền Nam

| | Sống

Kết quả xổ số miền Nam đã tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc vé số TPHCM là tại TPHCM.

Trưa 16-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 285122) 2 vé TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 15-6.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, tài xế xe dịch vụ lãnh tiền mặt lẫn chuyển khoản - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, tài xế xe dịch vụ lãnh tiền mặt lẫn chuyển khoản - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tú Uyên

"Nam khách hàng ngoài 50 tuổi, ở Củ Chi và hành nghề chạy xe dịch vụ. Ông ấy nhận chuyển khoản 2 tỉ đồng, còn lại nhận tiền mặt" – anh Du cho biết.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tú Uyên ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào chiều 12-6, đại lý vé số Mỹ Hạnh đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 423392) 22 tỉ đồng vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 11-6.

"Chị ấy ngoài 30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm và làm công việc bán rau ở chợ đầu mối Hóc Môn. Chị ấy nhận tiền mặt 200 triệu đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản" – anh Du tiết lộ.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, tài xế xe dịch vụ lãnh tiền mặt lẫn chuyển khoản - Ảnh 3.

Đại lý vé số Mỹ Hạnh đổi thưởng 22 tỉ đồng cho nữ tiểu thương bán rau chợ đầu mối trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Mỹ Hạnh còn đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 22 vé Tây Ninh. Hiện nay, vẫn còn 5 vé Tây Ninh trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Chiều 4-6, lộ diện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Theo Thu Tâm

Người Lao động

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