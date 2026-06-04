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Chiều 4-6, lộ diện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

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Ba giải độc đắc của xổ số miền Nam được xác định trúng tại TP Đồng Nai và tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 4-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng 3 giải độc đắc của 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

Chiều 4-6, lộ diện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Chiều 4-6, lộ diện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thanh

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 3-6, giải độc đắc (dãy số 644186) được xác định "ở lại" TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Đồng Nai là đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm ở xã Tân Phú, TP Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 686457) vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Thanh Vân (2 vé) và đại lý vé số Phú Vinh (2 vé) ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 4-6, lộ diện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách yêu cầu nhận hết chuyển khoản 3,6 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế) – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long – thông tin.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 783481) của vé số Cần Thơ cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

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Giải độc đắc của vé số Cần Thơ cũng trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Công Hội - Anh Đào

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé Cần Thơ là đại lý vé số Công Hội – Anh Đào ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 4-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Theo Thu Tâm

Người lao động

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